Глава ВОЗ сравнил коронавирус с испанкой: Поверьте нам, худшее еще впереди

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступил против отмены карантина в странах, отметив, что самый опасный момент пандемии в мире еще не наступил.

Об этом сообщает издание Politico.

По его мнению, многие до сих пор не понимают, насколько опасен коронавирус и что он из себя представляет.

"Поверьте нам, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию", – сказал он.

Глава ВОЗ также сравнил пандемию COVID-19 с испанским гриппом, который в 1918 году погубил до 100 млн человек.

В то же время он выразил надежду, что современные технологии не допустят таких масштабов смертности.

Решение о поэтапном снятии карантина уже приняли власти США и ряда европейских стран, включая Италию, Испанию, Германию и Австрию. А мэр Парижа Анн Идальго сообщила планы по ослаблению карантина в городе.

Кроме того, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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