Вслед за США: президент Бразилии пригрозил выходом страны из ВОЗ
Бразилия намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.
Об этом сказал президент Бразилии Жаир Болсонару после того, как представитель ВОЗ Маргарет Харрис предупредила против излишней спешки в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений, пишет Reuters.
В частности, в Женеве Харрис, говоря об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что главным критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.
"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", – подчеркнула Харрис.
Болсонару после этого заявил, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть "партизанской политической организацией".
Болсонару высказал мнение, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.
"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", – отметил Болсонару.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.
- В ответ на это Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал всех не использовать COVID-19 в политических целях.
- После этого Трамп приостановил финансирование ВОЗ. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно.
- Ранее президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли. Болсонару призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
- Президент Бразилии также подвергся резкой критике из-за своих последних комментариев по поводу рекордного роста числа жертв коронавируса в стране. Так, Болсонару на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавирусу ответил: "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?".