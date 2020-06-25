Шамана, который шел "изгонять Путина", правозащитники признали политзаключенным

Якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался совершить поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля "демона" Владимира Путина, признали политическим заключенным.

Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Правозащитники утверждают, что власти начали препятствовать осуществлению Габышевым своих прав сразу после того, как он стал известен. Уголовное дело против шамана возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а госпитализировали мужчину после объявления о начале нового похода.

По мнению правозащитников, ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано, а то, что следствие до сих пор не предъявило Габышеву обвинение по уголовному делу, свидетельствует в пользу его невиновности.

Правозащитный центр "Мемориал" призвал немедленно освободить Габышева и полностью реабилитировать с возмещением вреда.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября 2019 года якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали на стоянке в Бурятии.

По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.

Позже в Бурятии местные жители вышли на акцию протеста против местных выборов и также потребовали освободить задержанных сторонников якутского шамана. Акцию разогнали силовики.

20 сентября шамана Габышева, доставили в Якутск и поместили в психдиспансер.

В декабре 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина". На время эпидемии коронавируса его уголовное преследование прекратили, но 12 мая 2020-го в Якутске шамана еще раз задержали и увезли в психдиспансер.