Путин предупредил Ангелу Меркель не лезть в дела Беларуси

Сайт президента РФ опубликовал отчет о том, что у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба Путина, разговор произошел по инициативе немецкой стороны.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", – указано в сообщении.

На днях Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о российской поддержке: при первом же запросе Беларуси – Россия окажет ей "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

Напомним, три из пяти стран-соседей Беларуси – Литва, Польша и Латвия – уже выдвинули требования к Александру Лукашенко. Причем официальная Латвия заявила, что будет добиваться санкций против Беларуси на уровне стран-соседей, если не будет коллективных санкций от ЕС.

Ранее в Офисе Зеленского сказали, что Украина уважает географические и политические границы всех стран и не вмешивается в чужие выборы, так как это является признаком цивилизованности любой нации.

Сегодня, 18 агуста экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского твердо озвучить позицию Украины по ситуации в Беларуси.