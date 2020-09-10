Лавров ответил Помпео по отравлению Навального: Мы привыкли к обвинениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил госсекретарю США Майку Помпео на его заявление о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы привыкли к голословным обвинениям…Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского Боинга", – сказал Лавров.

При этом он заявил, что Москва не отказывалась от сотрудничества в расследовании отравления российского оппозиционера, предоставляя необходимую информацию.

"Нам отвечали так: мы имеем в виду под сотрудничеством с российской стороны необходимость для вас признать свою вину", – продолжил он.

"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего, у германских, ну и у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово", – заявил Лавров.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.

В понедельник, 7 сентября, в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы и, якобы, с тех пор его состояние улучшилось.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов: алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.