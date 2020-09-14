Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда из группы "Новичок" в организме российского политика Алексея Навального, заявило правительство Германии.

"Результаты исследования специальных лабораторий Франции и Швеции подтверждают немецкие выводы. Независимо от исследований, проводимых Организацией по запрещению химического оружия, три лаборатории на даннлаборатории из Франции и Швецииый момент независимо друг от друга предоставили доказательства отравления Навального нервно-паралитическим веществом группы Новичок", – сказано в заявлении.

Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам", – сказано в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.

В понедельник, 7 сентября, в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы и, якобы, с тех пор его состояние улучшилось.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов: алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.