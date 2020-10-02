Канада назвала условие прекращения экспорта вооружения в Турцию

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна приостановит выдачу разрешений на экспорт вооружения в Турцию, если станет известно, что их использование приводит к нарушениям прав человека. Об этом он сообщил в интервью Canadian Press, передает Sputnik.

"Я немедленно поручил нашим чиновникам расследовать эти утверждения, и готов отменить любое разрешение, если выяснится, что им злоупотребили", – сообщил Шампань.

Он выразил обеспокоенность широкомасштабным военным конфликтом в Карабахе и призывают стороны к мирным переговорам в рамках ОБСЕ.

По словам Шампаня, он привержен "соблюдению высочайших стандартов" при рассмотрении запросов компаний на получение разрешений на экспорт, включая приверженность Канады Договору ООН о торговле оружием, сообщает News.am.

В интервью Шампань рассказал, что серьезно относится к юридическим обязательствам Канады, когда дело касается запросов на экспортные разрешения. Шампань отказался рассказать, сколько времени займет расследование. По его словам, он проведет консультации с НАТО и другими союзниками, чтобы "получить самые лучшие разведданные".

Ранее в МИД Канады поручили проверить, применялись ли канадские технологии в дронах против Нагорного Карабаха.

"Канада очень обеспокоена сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, и мы призываем немедленно прекратить их, соблюдать режим прекращения огня и защитить мирных жителей", – заявила Мишель Симпайе, официальный представитель МИД Канады, передает CTV News.

Напомним, министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.

В понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления армии Азербайджана и "освобождение всех оккупированных земель в Карабахе".