Эрдоган надеется, что Азербайджан будет продолжать наступление в Карабахе
По словам Эрдогана, Азербайджан уже освободил большую территорию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления армии Азербайджана и "освобождение всех оккупированных земель в Карабахе". Об этом Эрдоган сказал, выступая в Конье, передает РИА Новости.
"Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", – заявил Эрдоган.
Напомним, министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.
В понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.
30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.
Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге, заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни Азербайджану, ни Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.