Эрдоган надеется, что Азербайджан будет продолжать наступление в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления армии Азербайджана и "освобождение всех оккупированных земель в Карабахе". Об этом Эрдоган сказал, выступая в Конье, передает РИА Новости.

"Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", – заявил Эрдоган.

Напомним, министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.

В понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.