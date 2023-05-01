В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя пророссийской партии "Шор" (видео)

Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики, оппозиционерка нарушила условия меры пресечения и пыталась выехать из страны.

В Международном аэропорту Кишинева задержали вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова.

По данным правоохранителей, Таубер направлялся в Тель-Авив через Стамбул. Задержание произвели на основании того, что она нарушила условия примененной к нем меры пресечения.

Так, 28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура подала следственному судье ходатайство о замене меры пресечения на предварительное заключение на основании того, что Таубер нарушила условия меры пресечения. 29 апреля 2023 года Таубер попросила отложить судебное заседание, чтобы иметь возможность выехать в Израиль.

"Полагая, что подсудимая уже несколько раз нарушила условия, наложенные судьями, прокуроры сочли необходимым задержать подсудимую в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что подсудимая скроется от преследования", — говорится в сообщении.

Ранее, 5 января 2023 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения — предварительное освобождение под судебным контролем и установила следующие условия:

не покидать населенный пункт, в котором он проживает, кроме как на условиях, установленных следственным судьей или, в зависимости от обстоятельств, судом;

не общаться с лицами, имеющими отношение к данному уголовному процессу; и

сдать свой паспорт судье, назначенному следственным судьей.

22 февраля 2023 года Уголовная коллегия Апелляционной палаты Кишинева удовлетворила апелляцию адвокатов Марины Таубер, тем самым отменив решение Кишиневского суда. Суд должен рассмотреть ходатайство прокуроров о замене данной меры пресечения на заключение под стражу до суда.

Позиция адвокатов Марины Таубер и партии "Шор"

Адвокат Аурелиу Коленко заявил, что его подзащитную задержали незаконно. По его словам, в отношении депутата было совершено злоупотребление, связанное с выборами в Гагаузии.

"Вице-председатель Партии "Шор", депутат Марина Таубер была незаконно задержана в Кишиневском международном аэропорту. У нее не было запрета на выезд из страны", — сообщил адвокат Коленко.

В партии "Шор" отметили, что Таубер задержали в день ее рождения и назвали поступок прокуроров "омерзительным, подлым, низким и дешевым" и назвали правительство Майи Санду "фашистским режимом".

"В день рождения вице-председателя Партии "ШОР" она была незаконно задержали в Кишиневском аэропорту, направляясь на лечение и представив обратный билет и официальный документ. Марина Таубер неоднократно уезжала и возвращалась, и никогда не скрывалась. Мы четко понимаем, что данный арест связан с выборами в Гагаузии. Мы четко понимаем, что действующий фашистский режим боится победы Партии "ШОР" в Гагаузии как нечистой силы", — написал лидер партии Илан Шор на своей Facebook-странице.

В чем обвиняют Марину Таубер

21 июля 2022 года в Молдове задержали вице-председателя оппозиционной парламентской фракции "Шор" Марину Таубер. Правоохранители Молдовы обвинили ее в финансовых махинациях и лишили депутатской неприкосновенности.

Протесты в Молдове и обострение в Приднестровье

7 марта молдавский телеканал TV8 сообщал, что в страну вернулись молодые люди, которые ездили в Турцию с целью подготовки к беспорядкам в Кишиневе, организованным партией "Шор".

Днем ранее, 6 марта, в Кишиневе состоялись языковые протесты. Митингующие выступили против переименования молдавского языка в румынский. Журналисты выяснили, что многие митингующие вообще не знают государственного языка. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российский военный контингент в ПМР может решиться на провокацию против Украины. Однако все зависит от решения, которое примут в Кремле.

В центре Кишинева 28 февраля прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Участники акции требовали от руководства страны оплатить счета за газ, отопление и электричество за прошедший зимний сезон.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в республике.

Ранее, 20 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы помочь Кишиневу в случае российской агрессии в отношении Молдовы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.