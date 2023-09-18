Миллиарды долларов прибыли западных компаний заблокированы в России, — FT (инфографика)

Бизнес западных компаний, который оставался в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, отныне не сможет воспользоваться заработанными доходами. Российские власти заблокировали эти средства.

Иностранный бизнес, который продолжил работать в России после военной агрессии 2022 года, в прошлом году получил более 18 миллиардов долларов прибыли, однако доступа к этим средствам не имеет, пишет Financial Times. Кремль заблокировал эти деньги компаниям из так называемых недружественных стран.

"Десятки миллиардов в долларовом эквиваленте застряли в России. И нет способа их вывести", — подчеркнул изданию исполнительный директор одной крупной компании, расположенной в стране, которая не считается недружественной.

Так, РФ запретила выплату дивидендов компаниям из ряда стран, включая США, Великобританию и всех членов ЕС, отмечает FT. На группы из таких государств пришлось 18 из 20 миллиардов долларов полученных в России прибылей, а также 199 миллиардов долларов из 217 миллиардов российского валового дохода.

"Цифры, возможно, значительно выросли с тех пор. Оценить точно невозможно, поскольку большинство международных компаний, работающих в России, только ежегодно раскрывают свои локальные результаты", — отметил заместитель директора по развитию Киевской школы экономики (KSE) Андрей Оноприенко, на исследование которой ссылается издание.

Иностранные компании, которые решили продолжить деятельность в России, в 2022 году получили совокупные доходы в сумме более 127 миллиардов долларов

По данным FT, в топ-4 по прибыли входят:

американские компании — 4,9 миллиарда долларов;

немецкие — 2,4 миллиарда;

австрийские — 1,9 миллиарда;

швейцарские — 1 миллиард долларов.

Например, заблокированными стали локальные прибыли компаний от BP до Citigroup. Американские Philip Morris и PepsiCo заработали 775 и 718 миллионов долларов соответственно. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в России в 2022 году составила 621 миллион долларов. Среди компаний "недружественного" происхождения, которые продолжают активную деятельность в России, — австрийский банк Raiffeisen, который сообщил о самой большой прибыли в стране в 2022 году — 2 миллиарда долларов, согласно данным KSE.

Россия препятствует репатриировать дивиденды даже своим якобы сообщникам — компаниям из Индии, сумма которых составляет около 400 миллионов долларов. Однако, по мнению экспертов FT, это может быть ответом Москвы за то, что большая сумма средств в индийских рупиях, полученная от экспорта российской нефти, застряла в Индии.

Размер доходов и прибылей отражает не только неизменную важность западных компаний для российской экономики, констатируют эксперты FT, но и дилемму, с которой сталкиваются такие предприятия. Речь идет о том, что делать со своим бизнесом в стране-агрессоре.

Многие иностранные компании пытались все же выйти с российского рынка и продать свои дочерние компании на России, но любая сделка требует одобрения Москвы и предполагает существенные дисконты. При этом такие трансакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на вывод было выдано немного. Вместе с недоступностью средств это увеличивает расходы таких компаний и уже стало причиной списания значительных убытков. Так, только в прошлом месяце европейскими компаниями было списано не менее 100 миллиардов долларов, хотя они и ищут способы обойти эти ограничения.

Вместе с тем, согласно годовому финансовому отчету за 2022 год российская дочерняя компания американской продовольственной группы Mars в прошлом году выплатила 56,1% дивидендов своей материнской компании, "компенсируя их в счет своих долгов". А российское подразделение Japan Tobacco International — единственной крупной сигаретной группы, которая не взяла на себя обязательства покинуть страну — в 2023 году выплатило 180 миллионов долларов своему акционеру JTI Germany.

Западные компании и российский рынок

В начале масштабной российской агрессии против Украины большое количество западных компаний сообщали одна за другой о выходе с российского рынка. Особенно активными были компании лакшери-сегмента. Покинуло Россию и значительное количество мировых автопроизводителей. Почти через год после объявления ушел из России мировой табачный концерн British American Tobacco.

Однако не все известные мировые бренды все же не оставили свой бизнес в России и Беларуси и продолжают зарабатывать в этих регионах, несмотря на статус "спонсора страны-агрессора". Так, в августе этого года к спонсорам войны добавлены два глобальных производителя в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International, а также известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars и китайская группа компаний Alibaba Group Holding.

Напомним, Фокус писал, что российский рубль в 2023 году ослаб на 23% по отношению к доллару США. Это поставило его в тройку худших валют среди развивающихся рынков, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.