Польша предоставила доказательства причастности России к подрыву "Северных потоков", — СМИ

В немецком правительстве скептически относятся к сообщениям о причастности РФ к взрыву на Северных потоках и считают это возможным отвлекающим маневром со стороны Варшавы.

Польская спецслужба предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Отмечают, что недавно разведка прислали Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты "Андромеда", которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, которые находились на яхте некоторое время и, как утверждается, имели российское гражданство.

В издании отмечают, что именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки" 26 сентября 2022 года.

По данным прокуратуры Гданьска, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж "Андромеды" во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Кроме того, в прокуратуре сообщают, что мужчины предъявили болгарские документы, которые, очевидно, были подделаны. Один из мужчин — вероятно, капитан яхты — назвался "Михаилом Поповым".

Польская спецслужба считает, что ей известны настоящие личности этих людей, и предполагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

В немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы, отмечает издание.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство изначально публично подозревало Россию в совершении преступления.

"Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины", — отмечает издание.

Утечка на "Северных потоках": детали

26 сентября, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. После этого стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".

Ранее Европейское космическое агентство показало спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках".

Тем временем в Министерстве обороны Великобритании предположили, что Россия могла взорвать свои газопроводы с помощью подводного дрона.

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен 16 марта заявил, что его страна не позволит РФ участвовать в расследовании инцидента на "Северных потоках".

Напомним, 14 марта президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии "украинского следа" в подрывах газопроводов "Северный поток" и предположил, что это была диверсия США.