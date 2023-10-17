Путин и Орбан продолжают дружить: Венгрия и РФ подтвердили свои связи на форуме в Китае

По информации агентства Reuters, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Венгрию как ключевого потенциального противника вступления Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин встретились на полях международного форума по китайской инициативе "Один пояс — один путь". Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, руководители двух стран встретились в правительственном гостевом доме, где, по словам руководителя пресс-службы венгерского лидера Берталана Хаваси, обсудили поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.

"Орбан подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, очень важно положить конец санкциям в отношении России и боевым действиям в Украине, а также остановить поток беженцев", — подчеркнул Хаваси в комментарии Reuters, но не уточнил, кто был инициатором встречи.

Таким образом Венгрия еще раз подтвердила свою приверженность российско-венгерским связям на фоне международной напряженности. При этом Орбан отметил, как пишет агентство, что Венгрия всегда выступала против многих инициатив ЕС по поддержке Украины в сопротивлении силам Москвы и пытается спасти двусторонние контакты.

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений очень ограничены, однако может вызвать только удовлетворение то, что наши отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются. Одной из таких стран является Венгрия", — приводит Reuters слова Путина.

Диктатор подчеркнул, что Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается ею как ключевой потенциальный противник принятого в декабре прошлого года решения о том, стоит ли начинать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС.

Последний раз Путин и Орбан разговаривали с глазу на глаз 1 февраля 2022 года в течение нескольких часов в Москве, как раз за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Отношение Евросоюза к действиям Будапешта

В попытке добиться одобрения Венгрией дальнейшей помощи Украине, включая начало переговоров о членстве в ЕС, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, замороженных из-за проблем с верховенством закона.

Однако Германия поставила под сомнение способность Венгрии председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев, начиная с июля 2024 года. Поэтому евродепутаты хотят лишить Венгрию права возглавить Евросоюз на упомянутый период из-за ценностного несоответствия.

В апреле 2023 года лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.

Как сообщал Фокус, МИД Украины 29 сентября высмеял очередное скандальное заявление Орбана. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявление премьера Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и напомнил, что страна своих границ не меняла.

Кроме того, 3 сентября представители Орбана усомнились в успехе контрнаступления ВСУ и призвали дать гарантии РФ. В его администрации заявили, что без США мирных переговоров между Украиной и РФ не будет.

Напомним, Фокус писал, что 26 августа премьер-министр Венгрии критиковал Запад за поддержку Украины. По его словам, такая поддержка оказывает негативное влияние на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям.