"Геополитический сумасшедший": РФ заплатила за интервью Путина, чтобы провести спецоперацию, — ГУР

Интервью президента Владимира Путина западному журналисту — это информационно-психологическая операция, которая должна повлиять на зарубежных слушателей, заявил спикер ГУР Андрей Юсов.

Спецслужбы РФ заказали приезд американского журналиста Такера Карлсона и проведение интервью с президентом Владимир Путиным. Председатель цель двухчасового разговора — донести до западного мира позицию лидера Кремля. О том, как можно оценивать месседжи, озвученные Путиным, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире портала "Мы — Украина".

Юсов отметил, что интервью — это информационно-психологическая спецоперация (ИПСО), которую российские спецслужбы направили на западную аудиторию. По его словам, чтобы воплотить ее в жизнь Кремлю пришлось заплатить "колоссальные средства". О какой именно сумме идет речь, чиновник не сказал.

Общаясь с Такером, Путин в очередной раз озвучил "лживые нарративы", при этом украинцы не услышали от него ничего нового, отметил представитель ГУР. Например, президент РФ в очередной раз повторил тезисы об "австрийском генштабе", который якобы придумал Украину. Такие заявления обычно звучат от так называемых "городских сумасшедших", но этот случай лучше назвать "геополитический сумасшедший", — отметил Юсов.

Также спикер ГУР обратил внимание на противоречия в поведении российской власти. С одной стороны, она вроде бы ненавидит и презирает условный "Запад". С другой стороны, пытается с ним "говорить" — об этом свидетельствуют расходы и усилия, потраченные на устройство встречи Путина и Карлсона.

"Возможность влиять на демократический, мир как бы они его не обзывали в своих пропагандистских шоу, для них является критически важной. Вся эта операция была попыткой донести голос условного Путина до того самого запада, который они так ненавидят".

Юсов об интервью Путина — см. с 5:20

Интервью Путина — детали

Отметим, 6 февраля стало известно о появлении американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Позже американец заявил, что взял у Путина интервью и 8 февраля опубликует его в соцсети X (Twitter).

Когда интервью появилось, слушатели услышали те же тезисы, которыми Путин обосновывал нападение на Украину. Российский политик в очередной раз уверял, что это Украина напала на РФ, а россияне планируют "денацифицировать" украинцев. Кроме того, прозвучали тезисы о том, что якобы РФ готова вести переговоры. При этом отмечается, что оккупанты стремятся оставить за собой четыре южные области и полуостров Крым.

Госсекретарь США (2009-2013 гг.) Хиллари Клинтон отреагировала на появление в Москве журналиста, уволенного с телеканала FoxNews. По ее мнению, он вскоре может получить должность в росСМИ.

Напоминаем, 8 февраля издание Washongnot Post подчеркнули, что встреча Карлсона и Путина — это "пик российской пропаганды". В офисе президента Зеленского отметили, что американец предоставил трибуну "людоеду".