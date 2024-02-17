Смерть Навального могло вызвать отравление "Новичком", — СМИ

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан заявил, что диагноз "синдрома внезапной смерти" является "самым удобным", потому что "под него можно списать все, что угодно".

16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сначала заявили о гибели в результате отрыва тромба, однако впоследствии матери политика сообщили новую причину — "синдром внезапной сердечной смерти". Журналисты "Агенство. Новости" пообщались с анестезиологом-реаниматологом Александром Полупаном, который лечил Навального после отравления и рассказал детали о возможной причине его смерти.

Какие причины смерти называли сначала

О смерти Алексея Навального сообщили 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Согласно заявлению ФСИН, политику стало внезапно плохо после прогулки. Впоследствии он потерял сознание. Врачи якобы пытались реанимировать его, однако тщетно. Медикам пришлось констатировать смерть.

В провластных СМИ тогда предположили, что у оппозиционера мог оторваться тромб.

"Синдром внезапной смерти"

17 февраля матери Навального заявили в колонии, что причина гибели политика -"синдром внезапной смерти".

Однако, Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, заявил, что при таком диагнозе оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание. Ведь в случае внезапной смерти пациент теряет сознание мгновенно.

По словам Полупана, диагноз "внезапная сердечная смерть" обычно ставят, если не выявлено других причин при вскрытии.

"Обычно это происходит мгновенно. Это не то, что какое-то ухудшение состояния. Если ухудшение состояния было, оно длилось секунду до тех пор, как пациент потерял сознание и у него не случилось эффективного кровообращения. Это резко происходит, с первых признаков до потери сознания проходят секунды", — уверяет врач.

Из-за чего на самом деле мог умереть Навальный

️Полупан отметил, что названную в колонии внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком".

"Спекулятивно можно сказать, что в успешных случаях отравления "Новичком" будет то же самое, просто остановка сердца, что установлено в уже доказанных случаях летального отравления", — говорит он.

Кроме того, врач назвал диагноз "синдрома внезапной смерти" "самым удобным", потому что "под него можно списать все, что угодно".

"Если предполагать неестественную причину смерти, это самый удобный диагноз, который можно поставить", — заявил Полупан.

В то же время врач отметил. что для людей, которые не имеют наследственной предрасположенности и ранее не имели краткосрочных остановок сердца — это редкий диагноз.

"Новичок": что известно

"Новичок" — семейство фосфорорганических (карбонимидичные галогениды фосфора) отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Работы над их созданием начались в СССР в середине 1960-х и продолжались до начала 1990-х уже в РФ.

Основную часть исследований проводил Государственный НИИ органической химии и технологий (Москва) и филиал института в Вольске (Саратовская область). Первый представитель этого семейства был синтезирован Петром Кирпичевым в 1972 году.

Свойства "Новичка"

"Новичок" относится к четвертому (по другим данным третьему) поколению боевых отравляющих веществ, созданные в СССР. Известно об изготовлении нескольких тысяч тонн вещества для испытаний, однако информации об их накоплении на складах в Советском Союзе отсутствует. Так же отсутствует информация о боевом применении.

Отравляющие вещества класса "Новичок" прямо не упомянуты в Конвенции о химическом оружии, однако из-за чрезвычайно высокой ядовитости и отсутствия другого практического использования подпадают под общие разделы Конвенции.

Информация о ядовитом действии на человека соединений "Новичок" в открытых источниках отсутствует, однако имеющаяся информация позволяет утверждать, что при оптимальных условиях "Новичок" в 5-10 раз более ядовит, чем агент VX.

Отравление Навального в 2020 году: что известно

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Через несколько дней, несмотря на сопротивление местных чиновников и врачей, политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

В США также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите".