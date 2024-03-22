Польша последние двое суток фиксировала почти 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси (видео)

О нарастании проблем с нелегальными мигрантами на границе недавно заявила Латвия, а также Финляндия, где уже закрыты все КПП на востоке.

Польша за последние два дня зафиксировала почти полтысячи попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

За предыдущие двое суток, 20 и 21 марта, польские пограничники предотвратили 499 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси.

Накануне, 18 и 19 марта, пограничники Польши зафиксировали 242 попытки нелегального проникновения в Польшу со стороны Беларуси.

Поток мигрантов — уроженцев стран Ближнего Востока — начал нарастать в 2021 году, после введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление протестов и оппозиции. Именно тогда на границы стран Евросоюза — Польша, Литва, Латвия — ринулись многочисленные мигранты, акции которых были санкционированы режимом Александра Лукашенко. По мнению экспертов, именно этот режим умышленно создал миграционный кризис, даже увеличив количество авиарейсов из арабских стран.

"Официальный Минск обвинял в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в частности из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать", — отмечали аналитики.

Осенью 2021 года мигранты устраивали штурмы на границах, швыряли в пограничников камнями. Белорусские власти привозили им щебень на грузовиках и раздавали газовые баллончики, польских пограничников слепили лазерными указателями и стробоскопами, пытались разрушить ограждение на границе.

Это же повторилось уже в январе 2023 года: 26 января 46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались пересечь границу с Польшей. Они бросали камнями в польский патруль. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получила машина польских пограничников.

Напомним, что в конце 2021 года интенсивность потока нелегальных мигрантов снизилась. В январе 2022 года Польша решила возвести стену на границе с Беларусью протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра.

Латвия недавно также заявила о росте количества попыток нелегальной миграции. Недавно правительство Латвии утвердило план укрепления границы с РФ и Беларусью на сумму в 303 миллиона евро.

В конце 2023 года похожий "шантаж мигрантами" попыталась организовать Россия на границе с Финляндией. В ответ Финляндия закрыла все КПП на восточной границе и готовит изменения в законодательство, которые позволят эффективнее реагировать на такую проблему.