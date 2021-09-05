Парад, которым в Киеве ознаменовали 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины, стал продолжением давних и разнообразных традиций. Теперь его проводят на Крещатике, но ранее организовывали не только там. Да и поводы были другие.

Желание продемонстрировать бравый вид и строевую выучку своего войска было присуще правителям и полководцам с незапамятных времен. Построениями и церемониальными маршами сопровождались государственные торжества, посещения высочайших особ. Но в старом Киеве появились и регулярные поводы для парадов.

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Как известно, древний город на Днепре исторически связан с Крещением Руси. Днепровская вода считается как бы купелью отечественного христианства. Киевляне с особой торжественностью отмечали праздник Крещения (Богоявления) — 6 января по старому стилю. Издавна в этот день перед обрядом водо­святия выстраивалась городская стража, набранная из здешних мещан в соответствии с пожалованным Киеву кодексом самоуправления — Магдебургским правом. Магистратское воинство под цеховыми хоругвями состояло из пехоты, конницы и даже артиллерии (нескольких орудий, вверенных попечению цеха цирюльников). Горожане сами обзаводились униформой и вооружением, с гордостью демонстрируя их родным и соседям во время церемоний.

Когда Киев освободили от гитлеров­ской оккупации, кварталы Крещатика лежали в руинах, поэтому военный парад в честь Первомая 1945 года проводили на Владимирской улице

Из дневника Патрика Гордона, шотландского военного инженера на русской службе, мы узнаем, что в 1685 году в киевском крещенском параде приняли участие и войска гарнизона — кавалерийские и стрелецкие полки с 16 полевыми пушками. При освящении днепровской воды был проведен один залп из орудий и два — из ружей. По всему городу разнеслось эхо, и на крепостных валах пушки выстрелили 21 раз. Такая канонада помогала населению определиться с началом праздничной трапезы. Ведь накануне Богоявления у киевлян по традиции был "голодный вечер": до водосвятия никто не принимал пищу. А под звуки салюта уже можно было ставить на стол приготовленные заранее яства.

Кроме зимних парадов на Богоявление, магистратское воинство устраивало парады и летом, на Маковея (1 августа по старому стилю). Однако после 1835 года старинные вольности остались для киевлян в прошлом, мещанское войско распустили. Тем не менее обряд освящения воды под пушечную пальбу не канул в Лету. Его охотно использовала имперская администрация.

[ + – ] Красноармейский парад на Софийской пл. в честь 1 мая. Фото 1919 г.

Вплоть до начала ХХ века воинские церемонии регулярно сопутствовали в Киеве двум праздникам — Богоявлению и Дню святого Владимира (15 июля по старому стилю). В эти дни к берегу Днепра проводился крестный ход. Вдоль его пути непрерывными шеренгами выстраивались войска гарнизона, вокруг толпились любопытствующие горожане. За хоругвеносцами, певчими, священнослужителями несли полковые знамена, а затем шли первые лица города во главе с самим генерал-губернатором. Сводный военный оркестр исполнял гимн Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе". Водосвятие, как и встарь, сопровождалось орудийными залпами. Затем войска окропляли святой водой, командующий Киевским военным округом верхом объезжал строй, и солдаты, печатая шаг под звуки марша, проходили перед жителями Подола.

С каких пор в киевских праздниках участвовала авиация

На протяжении 1917–1920 годов Киев пережил вереницу переворотов. При этом не раз победившая сторона устраивала в городе вооруженные манифестации. Иногда удавалось привязаться к конкретной праздничной дате, как это сделали большевики, проведя демонстрацию с военным парадом 1 мая 1919 года. Центральным пунктом церемоний была тогда древняя Софийская площадь. За полгода до этого на той же площади отметили свой успех завладевшие Киевом войска украинской Директории. Колоритное описание тогдашних событий вошло в роман Михаила Булгакова "Белая гвардия": "В синих жупанах, в смушковых, лихо заломленных шапках с синими верхами, шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно".

[ + – ] Построение немецких военно­слу­жащих на Думской пл. (Майдан Незалежности). Фото 1918 г. [ + – ] Парад конницы на ул. Короленко (Владимирской) 7 ноября 1930 г. Фото Г. Угриновича

В торжественных построениях участвовали и войска иноземных держав, временами заполнявшие Киев для сохранения порядка. Их больше привлекал просторный Крещатик. Именно на Крещатике и Думской площади (теперь Майдан Незалежности) в 1918 году можно было увидеть немецких военнослужащих, поддерживавших режим гетмана Павла Скоропадского. А в ­1920-м по центральной улице столицы дефилировали польские войска, призванные сюда Симоном Петлюрой.

Но затем утвердилась советская власть, для которой приоритетными праздниками были годовщина революции 1917 года в Петрограде (7 ноября) и день солидарности трудящихся (1 мая). В эти дни большевистское руководство требовало от граждан изображать массовыми шествиями всенародную поддержку режима. По улицам города маршировали также красноармейские части. Для военных парадов обычно выбирали те же локации — либо Софийскую площадь (переименованную в честь "красных героев Перекопа"), либо Крещатик (в 1923–1937 годах называвшийся улицей Воровского).

[ + – ] Танки Т-26 на параде 7 ноября 1938 г., Крещатик. Фото Г. Угрино­вича

В праздничном строю шли пешие и кавалерийские части, проезжали пулеметные тачанки, артиллерия на конной тяге. Громыхали бронированные автомобили, в 1930-е непременными участниками парадов уже были танки. Между прочим, нынешнее появление на Крещатике подразделений кинологов тоже находит исторический прецедент. Известно, что в парадном марше 7 ноября 1930 года по улице Владимирской (тогда Короленко) проходили пограничники со служебными собаками.

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Довольно давно — без малого сто лет назад — в Киеве стали привлекать к праздничному зрелищу военную авиацию. Так, в первомайском параде 1924 года участвовали крылатые машины, пролетавшие над центром столицы. Увы, не обошлось без несчастного случая. Два аэроплана неожиданно столкнулись — как объяснили потом, из-за порыва ветра. В результате самолет "Фоккер", за штурвалом которого находился 30-летний пилот Михаил Пальчиков, рухнул прямо на городские кварталы. Его машина упала во дворе здания "Скорой помощи" на улице Рейтарской, 22. Пилот и случайно оказавшаяся на месте падения девочка погибли. Тем не менее нарождавшаяся авиация вызывала у народа интерес и сочувствие, власти всячески пропагандировали ее. Воздушные парады продолжались и впредь.

Почему развернули парад на 180 градусов

Когда Киев освободили от гитлеровской оккупации, кварталы Крещатика лежали в руинах. Пока горожане расчищали главную улицу, участники военного парада в честь Первомая 1945 года воспользовались Владимирской улицей. Перед Оперным театром установили трибуну для членов правительства и почетных гостей. Мимо них проходили подразделения героев-фронтовиков, только что вырвавших когти нацистскому зверю.

На Большой Житомирской улице из окна дома в сторону немецких военнопленных полетело яблоко. Женщину, позволившую себе этот "акт гуманизма", сотрудники НКВД тут же выявили и арестовали

Однако 7 ноября того же года военный парад вернулся на Крещатик. Долгое время участникам праздничных торжеств надлежало идти от центральной площади к Бессарабке, а трибуну устраивали поначалу перед зданием ЦУМа, позже — перед Киевсоветом. Однако реконструкция нынешнего Майдана в 1977 году привела к тому, что трибуна переместилась на противоположную сторону Крещатика, а маршрут парадов и демонстраций развернули в направлении площади Ленинского комсомола (Европейской). Среди киевлян сразу же распространилась шутка: "Оказывается, мы 60 лет шли не в ту сторону!"

С 1969-го первомайский праздник "демилитаризовали", после чего военные парады проводились только 7 ноября (а также в юбилейные годовщины Победы — 9 Мая). Основные "коробочки" пешего строя формировали курсанты военных училищ столицы Украины, которые негласно соревновались между собой в четкости прохождения и внешней лихости. Механизированную колонну составляли танки, мотострелковые войска, зенитные и реактивные установки, батареи ПТУРС, тактические ракеты.

[ + – ] Прохождение немецких военнопленных по Киеву 16 августа 1944 г., ул. Крас­но­армей­ская (Большая Василь­ков­ская). Фото из коллекции автора [ + – ] Фронтовики — участники парада 1 мая 1945 г., Владимир­ская ул. Фото из коллекции автора

Впрочем, в период горбачевской перестройки прохождение боевых машин по Крещатику как-то сочеталось с антимилитаристскими плакатами в руках цивильных демонстрантов: "Военные заводы — на выпуск тракторов и детских игрушек!" А в 1990-м уже готовились массовые протесты против чествования на Крещатике даты октябрьского переворота, так что приняли дипломатичное решение переместить церемонию на площадь Победы.

С наступлением независимости Украины, после нескольких лет паузы, военная техника и марширующие колонны снова появились на Крещатике уже по случаю праздника 24 августа.

Какие военнослужащие проходили по Киеву вопреки своему желанию

Нетрудно было бы понять гордость и энтузиазм победителей, шагавших в парадном строю по мостовым покоренных городов. Но в Киеве случалось и так, что на его улицы выходили солдаты и офицеры побежденных армий. Такие акции, по мнению организаторов, должны были поднять моральный дух населения, убедить его в достижении крупных военных успехов.

[ + – ] Самоходная установка СУ-100 на параде 7 ноября 1949 г., Крещатик. Фото из кол­лек­ции автора

К примеру, во время Первой мировой войны через весь город провели военнопленных австро-венгерской армии, которых потом держали в Дарницком лагере. Среди них был и чешский писатель Карел Ванек, друг Ярослава Гашека — автора знаменитого романа о похождениях бравого солдата Швейка. Впоследствии, уже после смерти Гашека, Ванек подготовил сиквел "Швейка", действие которого происходило в русском плену. Была там и киевская глава. При описании марша военнопленных — вероятно, на базе собственных воспоминаний — Ванек упомянул характерную деталь: Швейку и его товарищам по несчастью назначили такой замысловатый маршрут, что Киев показался им невероятно громадным городом.

"— Ребята, — раздался голос Швейка, — по одной площади мы проходили пять раз! Это та самая, посередине которой стоит памятник. Но каждый раз мы туда приходим с другой стороны и по другой улице; фирмы-то там, правда, другие, но памятник тот самый. Они еще нас будут водить долго; черт возьми, они над нами издеваются!

[ + – ] Боевые машины ЗРК "Стрела-10" на параде 7 ноября 1984 г., Крещатик. Фото из коллекции автора

Швейк не ошибся в своих предположениях: так было на самом деле. Когда неудачи постигали русские войска на фронте, генеральный штаб, желая в тылу успокоить русскую общественность, переводил с места на место огромные массы пленных, как переносит кошка котят, чтобы показать свои успехи на фронте".

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Еще один "парад военнопленных" в Киеве состоялся уже во время Второй мировой войны, 16 августа 1944 года. Это событие оставило заметный след не только в памяти киевлян, но также в кинохронике, фотоснимках и секретных документах госбезопасности. В марше приняли участие около 37 тыс. гитлеровских вояк, которые растянулись пятикилометровой колонной, по десять человек в ряд. Со стороны Сырца их конвоировали в центр города, провели по Крещатику, по Красноармейской (Большой Васильковской), а закончился маршрут у железнодорожных платформ возле Брест-Литовского проспекта (проспекта Победы). Оттуда большинству участников шествия пришлось разъехаться по Украине для участия в восстановительных работах, но примерно пятая часть их осталась отрабатывать в Киеве.

За этим зрелищем наблюдали с улиц и балконов без малого 200 тыс. киевлян. В сторону оборванных "арийцев" сыпались насмешливые возгласы. От более активных действий горожан удерживали конвоиры, но все же раза четыре инвалиды-красноармейцы прорывались к пленным, чтобы огреть кого-нибудь костылем или палкой… Вместе с тем на Большой Житомирской улице из окна дома в сторону немцев полетело яблоко. Женщину, позволившую себе этот "акт гуманизма", сотрудники НКВД тут же выявили и на всякий случай арестовали.