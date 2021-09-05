З оркестрами і без. Історія парадів у Києві: від магістратського воїнства до 30-річчя Незалежності

Парад, яким у Києві ознаменували 30-ту річницю проголошення незалежності України, став продовженням давніх і різноманітних традицій. Тепер його проводять на Хрещатику, але раніше організовували не тільки там. Та й приводи були інші.

Бажання продемонструвати бравий вигляд і стройову виучку свого війська було притаманне правителям і полководцям з незапам'ятних часів. Побудовами і ритуальними маршами супроводжувалися державні урочистості, відвідування найвищих осіб. Але в старому Києві з'явилися і регулярні приводи для парадів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, стародавнє місто на Дніпрі історично пов'язане з Хрещенням Русі. Дніпровська вода вважається як би купіллю вітчизняного християнства. Кияни з особливою урочистістю відзначали свято Хрещення (Богоявлення) — 6 січня за старим стилем. З давніх-давен у цей день перед обрядом водосвяття вибудовувалася міська варта, набрана з тутешніх міщан відповідно до подарованому Києву кодексу самоврядування — Магдебурзькому праву. Магістратське воїнство під цеховими корогвами складалося з піхоти, кінноти і навіть артилерії (декількох знарядь, ввірених піклуванню цеху цирульників). Городяни самі обзавелися уніформою та озброєнням, з гордістю демонструючи їх рідним і сусідам під час церемоній.

Коли Київ звільнили від гітлерівської окупації, квартали Хрещатика лежали в руїнах, тому військовий парад на честь Першотравня 1945 року проводили на Володимирській вулиці

Із щоденника Патріка Гордона, шотландського військового інженера на російській службі, ми дізнаємося, що в 1685 році в київському водохресному параді взяли участь і війська гарнізону — кавалерійські та стрілецькі полки з 16 польовими гарматами. При освяченні дніпровської води було проведено один залп з гармат і два — з рушниць. По всьому місту рознеслося відлуння, і на мурах гармати вистрілили 21 раз. Така канонада допомагала населенню визначитися з початком святкової трапези. Адже напередодні Богоявлення у киян за традицією був "голодний вечір": до водосвяття ніхто не приймав їжу. А під звуки салюту вже можна було ставити на стіл приготовлені заздалегідь страви.

Крім зимових парадів на Богоявлення, магістратське воїнство влаштовувало паради і влітку, на Маковея (1 серпня за старим стилем). Однак після 1835 року старовинні вольності залишилися для киян у минулому, міщанське військо розпустили. Проте обряд освячення води під гарматну стрілянину не канув у Лету. Його охоче використовувала імперська адміністрація.

[ + – ] Червоноармійський парад на Софійській пл. на честь 1 травня. Фото 1919 р

Аж до початку ХХ століття військові церемонії регулярно супроводжували в Києві два свята — Богоявлення і День святого Володимира (15 липня за старим стилем). У ці дні до берега Дніпра проводили хресну ходу. Уздовж її шляху безперервними шеренгами шикувалися війська гарнізону, навколо юрмилися зацікавлені городяни. За корогвоносцями, співочими, священнослужителями несли полкові знамена, а потім йшли перші особи міста на чолі з самим генерал-губернатором. Зведений військовий оркестр виконував гімн Бортнянського "Коль славен наш Господь в Сіоні". Водосвяття, як і в давнину, супроводжувалося гарматними залпами. Потім війська окропляли святою водою, командувач Київським військовим округом верхом об'їжджав лад, і солдати, карбуючи крок під звуки маршу, проходили перед жителями Подолу.

Відколи в київських святах брала участь авіація

Протягом 1917-1920 років Київ пережив низку переворотів. При цьому не раз сторона-переможець влаштовувала в місті збройні маніфестації. Іноді вдавалося прив'язатися до конкретної святкової дати, як це зробили більшовики, провівши демонстрацію з військовим парадом 1 травня 1919 року. Центральним пунктом церемоній була тоді стара Софійська площа. За півроку до цього на тій же площі відзначили свій успіх війська української Директорії, які заволоділи Києвом. Яскравий опис тодішніх подій увійшов у роман Михайла Булгакова "Біла гвардія": "У синіх жупанах, у смушевих, хвацько заломлених шапках з синіми верхами, йшли галичани. Два двоцвітних прапори, нахилених між оголеними шашками, пливли слідом за густим трубним оркестром, а за прапорами, розмірено давлячи кришталевий сніг, молодецьки гриміли ряди, одягнені в добротне, хоч німецьке сукно".

[ + – ] Стрій німецьких військовослужбовців на Думській пл. (Майдан Незалежності). Фото 1918 р [ + – ] Парад кінноти на вул. Короленка (Володимирської) 7 листопада 1930 р.Фото Г. Угриновича

В урочистих строях брали участь і війська іноземних держав, які часом заповнювали Київ для збереження порядку. Їх більше приваблював просторий Хрещатик. Саме на Хрещатику і Думській площі (тепер Майдан Незалежності) в 1918 році можна було побачити німецьких військовослужбовців, які підтримували режим гетьмана Павла Скоропадського. А в 1920-му по центральній вулиці столиці дефілювали польські війська, покликані сюди Симоном Петлюрою.

Але потім утвердилася радянська влада, для якої пріоритетними святами були річниця революції 1917 року в Петрограді (7 листопада) і день солідарності трудящих (1 травня). У ці дні більшовицьке керівництво вимагало від громадян зображати масовими ходами всенародну підтримку режиму. Вулицями міста марширували також червоноармійські частини. Для військових парадів зазвичай вибирали ті ж локації — або Софійську площу (перейменовану на честь "червоних героїв Перекопу"), або Хрещатик (у 1923-1937 роках називався вулицею Воровського).

[ + – ] Танки Т-26 на параді 7 листопада 1938 р. Хрещатик. Фото Г. Угриновича

У святковому строю йшли піші та кавалерійські частини, проїжджали кулеметні тачанки, артилерія на кінній тязі. Грюкали броньовані автомобілі, в 1930-і неодмінними учасниками парадів вже були танки. Між іншим, нинішня поява на Хрещатику підрозділів кінологів теж знаходить історичний прецедент. Відомо, що в парадному марші 7 листопада 1930 року по вулиці Володимирській (тоді Короленка) проходили прикордонники зі службовими собаками.

Важливо

Смертельне очікування. Чому західні союзники довго не відкривали другий фронт у Європі

Досить давно — без малого сто років тому — в Києві стали залучати до святкового видовища військову авіацію. Так, у першотравневому параді 1924 року брали участь крилаті машини, що пролітали над центром столиці. На жаль, не обійшлося без нещасного випадку. Два аероплани несподівано зіткнулися — як пояснили потім, через порив вітру. В результаті літак "Фоккер", за штурвалом якого перебував 30-річний пілот Михайло Пальчиков, звалився прямо на міські квартали. Його машина впала у дворі будівлі "Швидкої допомоги" на вулиці Рейтарській, 22. Пілот і lдівчинка, яка випадково опинилася на місці падіння, загинули. Проте авіація, яка саме зароджувалася, викликала у народу інтерес і співчуття, влада всіляко пропагувала її. Повітряні паради тривали й надалі.

Чому розгорнули парад на 180 градусів

Коли Київ звільнили від гітлерівської окупації, квартали Хрещатика лежали в руїнах. Поки городяни розчищали головну вулицю, учасники військового параду на честь Першотравня 1945 року скористалися Володимирською вулицею. Перед Оперним театром встановили трибуну для членів уряду і почесних гостей. Повз них проходили підрозділи героїв-фронтовиків, які тільки що вирвали кігті нацистському звіру.

На Великій Житомирській вулиці з вікна будинку в сторону німецьких військовополонених полетіло яблуко. Жінку, яка дозволила собі цей "акт гуманізму", співробітники НКВС тут же виявили і заарештували

Однак 7 листопада того ж року військовий парад повернувся на Хрещатик. Довгий час учасникам святкових урочистостей належало йти від центральної площі до Бессарабки, а трибуну влаштовували спочатку перед будівлею ЦУМу, пізніше — перед Київрадою. Однак реконструкція нинішнього Майдану в 1977 році призвела до того, що трибуна перемістилася на протилежну сторону Хрещатика, а маршрут парадів і демонстрацій розгорнули в напрямку площі Ленінського комсомолу (Європейської). Серед киян відразу ж поширився жарт: "Виявляється, ми 60 років йшли не в ту сторону!"

З 1969-го першотравневе свято "демілітаризували", після чого військові паради проводилися тільки 7 листопада (а також в ювілейні річниці Перемоги — 9 Травня). Основні "коробочки" пішого ладу формували курсанти військових училищ столиці України, які негласно змагалися між собою в чіткості проходження і зовнішній відважності. Механізовану колону складали танки, мотострілецькі війська, зенітні та реактивні установки, батареї ПТУРС, тактичні ракети.

[ + – ] Проходження німецьких військовополонених по Києву 16 серпня 1944 р вул. Червоноармійська (Велика Васильківська). Фото з колекції автора [ + – ] Фронтовики — учасники параду 1 травня 1945, Володимирська вул. Фото з колекції автора

Втім, у період горбачовської перебудови проходження бойових машин Хрещатиком якось поєднувалося з антимілітаристськими плакатами в руках цивільних демонстрантів: "Військові заводи — на випуск тракторів і дитячих іграшок!" А в 1990-му вже готувалися масові протести проти вшанування на Хрещатику дати жовтневого перевороту, так що прийняли дипломатичне рішення перемістити церемонію на площу Перемоги.

З настанням незалежності України, після декількох років паузи, військова техніка та колони з маршем знову з'явилися на Хрещатику вже з нагоди свята 24 серпня.

Які військовослужбовці проходили по Києву всупереч своєму бажанню

Неважко було б зрозуміти гордість і ентузіазм переможців, які крокували в парадному строю по бруківці підкорених міст. Але в Києві траплялося й так, що на його вулиці виходили солдати й офіцери переможених армій. Такі акції, на думку організаторів, повинні були підняти моральний дух населення, переконати його в досягненні великих військових успіхів.

[ + – ] Самохідна установка СУ-100 на параді 7 листопада 1949 р., Хрещатик. Фото з колекції автора

Наприклад, під час Першої світової війни через все місто провели військовополонених австро-угорської армії, яких потім тримали в Дарницькому таборі. Серед них був і чеський письменник Карел Ванек, друг Ярослава Гашека — автора знаменитого роману про пригоди бравого солдата Швейка. Згодом, вже після смерті Гашека, Ванек підготував сиквел "Швейка", дія якого відбувалася в російському полоні. Була там і київська глава. При описі маршу військовополонених — ймовірно, на базі власних спогадів — Ванек згадав характерну деталь: Швейку та його товаришам по нещастю призначили такий хитромудрий маршрут, що Київ здався їм неймовірно величезним містом.

"— Хлопці, — пролунав голос Швейка, — по одній площі ми проходили п'ять разів! Це та сама, посередині якої стоїть пам'ятник. Але кожен раз ми туди приходимо з іншого боку і по іншій вулиці; фірми-то там, правда, інші, але пам'ятник той самий. вони ще нас будуть водити довго, чорт візьми, вони над нами знущаються!

[ + – ] Бойові машини ЗРК "Стріла-10" на параді 7 листопада 1984 р., Хрещатик. Фото з колекції автора

Швейко не помилився у своїх припущеннях: так було насправді. Коли невдачі вражали російські війська на фронті, генеральний штаб, бажаючи в тилу заспокоїти російську громадськість, перекладав з місця на місце величезні маси полонених, як переносить кішка кошенят, щоб показати свої успіхи на фронті".

Важливо

Великопісні гастролі. Як був організований театральний бізнес у старому Києві

Ще один "парад військовополонених" у Києві відбувся вже під час Другої світової війни, 16 серпня 1944 року. Ця подія залишила помітний слід не тільки в пам'яті киян, але також в кінохроніці, фотознімках і секретних документах держбезпеки. У марші взяли участь близько 37 тис. гітлерівських вояк, які розтягнулися п'ятикілометровою колоною, по десять чоловік у ряд. З боку Сирця їх конвоювали в центр міста, провели по Хрещатику, по Червоноармійській (Великій Васильківській), а закінчився маршрут біля залізничних платформ біля Брест-Литовського проспекту (проспекту Перемоги). Звідти більшості учасників ходи довелося роз'їхатися по Україні для участі у відновлювальних роботах, але приблизно п'ята частина їх залишилася відпрацьовувати в Києві.

За цим видовищем спостерігали з вулиць і балконів близько 200 тис. киян. У сторону обірваних "арійців" сипалися глузливі вигуки. Від активніших дій городян утримували конвоїри, але все ж разів чотири інваліди-червоноармійці проривалися до полонених, щоб огріти кого-небудь милицею або палицею… Разом із тим на Великій Житомирській вулиці з вікна будинку в сторону німців полетіло яблуко. Жінку, яка дозволила собі цей "акт гуманізму", співробітники НКВС тут же виявили і про всяк випадок заарештували.