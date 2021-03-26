Google Карты больше не нужны? TomTom анонсировала облачную навигацию с автономным режимом

Новая система имеет идентичный функционал в онлайн- и офлайн-режимах, а также может выводить дополнительную информацию о поездке.

Нидерландская компания TomTom, разработчик картографии для навигационных систем, включая автомобильные, анонсировала новое облачное навигационное решение, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными платформами.

Облачная реализация позволяет системе TomTom быть всегда актуальной и максимально точной, отображая самые последние изменения на картах. В этом плане новинка сравнима с Google Maps и Waze, чьи карты постоянно обновляются для обеспечения актуальности.

Но в отличие от них новая система TomTom также может работать с тем же функционалом и в автономном офлайн-режиме, который обеспечивается встроенным программным обеспечением. Кроме того, все данные могут выводиться не только на центральный дисплей медиасистемы, а и, например, на пассажирские экраны в спинках передних сидений. Также реализовано управление с помощью голосовых команд.

Для автопроизводителей новинка TomTom интересна тем, что позволяет подключить бортовые датчики автомобиля, предоставляя водителю возможность получить на том же экране различную сопутствующую информацию о поездке — например, уровень заряда батареи электромобиля и оставшийся запас хода. Более простой интерфейс и оптимизированный вывод данных позволят водителю меньше отвлекаться во время вождения.

Если прогнозируемого запаса хода недостаточно, чтобы добраться до конечной точки выбранного в навигации маршрута, система выдает предупреждение и выводит на экран ближайшие пункты зарядки или АЗС.

Новая навигационная платформа доступна для всех партнеров TomTom из числа автопроизводителей, поэтому ее появление на рынке анонсировано уже в 2022 году.