Google Карти більше не потрібні? TomTom анонсувала хмарну навігацію з автономним режимом

Система має ідентичний функціонал в онлайн- і офлайн-режимах, а також виводить додаткову інформацію про поїздку.

Нідерландська компанія TomTom, розробник картографії для навігаційних систем, у тому числі для автомобілів, анонсувала нове хмарне навігаційне рішення, яке має ряд переваг к порівнянні з традиційними платформами.

Хмарна реалізація дозволяє системі TomTom бути завжди актуальною і максимально точною, відображаючи найостанніші зміни на картах. В цьому плані новинку можна порівняти з Google Maps і Waze, чиї карти постійно оновлюються для забезпечення актуальності.

Але на відміну від них нова система TomTom також може працювати з тим же функціоналом і в автономному офлайн-режимі, який забезпечується вбудованим програмним забезпеченням. Крім того, всі дані можуть виводитися не тільки на центральний дисплей медіасистеми, а й, наприклад, на пасажирські екрани в спинках передніх сидінь. Також реалізовано управління за допомогою голосових команд.

Для автовиробників новинка TomTom цікава тим, що дозволяє підключити бортові датчики автомобіля, надаючи водієві можливість отримати на тому ж екрані різну супутню інформацію про поїздку — наприклад, рівень заряду батареї електромобіля і наявний запас ходу. Більш простий інтерфейс і оптимізована видача даних дозволять водієві менше відволікатися під час водіння.

Якщо прогнозованого запасу ходу недостатньо, щоб дістатися до кінцевої точки в обраному в навігації маршруті, система видає попередження і виводить на екран найближчі пункти зарядки або АЗС.

Нова навігаційна платформа доступна для всіх партнерів TomTom з числа автовиробників, тому її поява на ринку анонсована вже в 2022 році.