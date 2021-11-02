Bosch спасает мировой автопром. Немецкий техногигант выделил более $460 млн на производство микрочипов

Немецкая корпорация Bosch профинансирует открытие новых производственных площадок, чтобы помочь мировым автопроизводителям справиться с нехваткой микросхем.

Немецкая технологическая группа Bosch выделила 467 млн долларов на производство микрочипов в Германии и Малайзии в следующем году. Об этом сообщило Reuters.

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Мир столкнулся с нехваткой микрочипов из-за пандемии коронавируса. Bloomberg ранее писало, что мировые производители автомобилей испытывают проблемы в связи с нехваткой чипов. Аналитики из AlixPartners прогнозировали, что в 2021 году из-за этого производство автомобилей упадет на 7,7 млн. единиц. Отрасль получит убытков на 210 млрд.

Корпорация Bosch собирается внести вклад в решение кризиса чипов. Большую часть суммы инвестиции потратят на расширение завода в немецком Дрездене. Эта площадка стала самой крупной инвестицией в истории компании. Ее открыли в июне этого года. Bosch она обошлась в 1,2 млрд долларов, пишет TechCrunch . На этом заводе будут производить 300-миллиметровые пластины.

Около 60 млн долларов вложат на производство в Ройтлингене, где делают 200-миллиметровые пластины.

Bosch профинансирует еще один проект – испытательный центр полупроводников в Пенанге (Малайзия). В компании заявили, что готовые полупроводниковые чипы и датчики там будут тестировать с 2023 года.

Глава правления Robert Bosch GmbH констатировал, что спрос на микросхемы в мире увеличивается с головокружительной скоростью.

"Принимая во внимание эти события, мы будем систематически расширяем производство полупроводников, чтобы максимально поддержать своих клиентов", – прокомментировал он.

Еще 174 млн долларов Bosch планирует вложить на строительство дополнительных чистых производственных помещений.

Ведущие специалисты в сфере автомобилестроения и аналитики полагают, что в следующем году микрочипов также будет не хватать. Руководители Ford Motor Company и General Motors сообщили инвесторам в отчетах о доходах за третий квартал о прогнозах дефицита в 2022 и в 2023 годах, сообщило TechCrunch.

Главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs Эндрю Тилтон высказывал более оптимистичные оценки. По его словам, во второй половине этого года ситуация с микрочипами улучшится.

Фокус ранее писал, что правительства нескольких стран называли дефицит микрочипов национальной угрозой. США, Китай и ряд стран Евросоюза решили проводить политику наращивания производства микросхем, чтобы преодолеть кризис.

Мировая ситуация с микрочипами повлияла и на украинский автопром. В стране с октября наблюдается дефицит популярных машин. Дилеры перестали принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4. Renault Duster производства 2021 предлагают без автоматической коробки передач, а Suzuki Vitara, купить можно только с передним приводом.

Напомним, что Тайвань является монополистом в сфере производства компьютерных чипов. В этой стране изготавливают более двух третей мирового объема микросхем.