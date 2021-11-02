Bosch рятує світовий автопром. Німецький техногігант виділив понад $460 млн на виробництво мікрочіпів

Німецька корпорація Bosch профінансує відкриття нових виробничих майданчиків, щоб допомогти світовим автовиробникам упоратися з нестачею мікросхем.

Німецька технологічна група Bosch виділила 467 млн доларів на виробництво мікрочіпів у Німеччині та Малайзії наступного року. Про це повідомило Reuters.

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Світ зіткнувся з нестачею мікрочіпів через пандемію коронавірусу. Bloomberg раніше писало, що світові виробники автомобілів мають проблеми у зв'язку з браком чіпів. Аналітики з AlixPartners прогнозували, що у 2021 році через це виробництво автомобілів впаде на 7,7 млн одиниць. Галузь отримає збитки на 210 млрд.

Bosch збирається зробити внесок у вирішення кризи чіпів. Більшість суми інвестиції витратять на розширення заводу в німецькому Дрездені. Цей майданчик став найбільшою інвестицією в історії компанії. Її відкрили у червні цього року. Bosch вона коштувала 1,2 млрд доларів, пише TechCrunch. На цьому заводі виготовлятимуть 300-міліметрові пластини.

Приблизно 60 млн доларів вкладуть на виробництво в Ройтлінгені, де виготовляють 200-міліметрові пластини.

Bosch профінансує ще один проєкт — випробувальний центр напівпровідників у Пенангу (Малайзія). У компанії заявили, що готові напівпровідникові чіпи та датчики там тестуватимуть з 2023 року.

Глава правління Robert Bosch GmbH констатував, що попит на мікросхеми у світі збільшується із запаморочливою швидкістю.

"Беручи до уваги ці події, ми систематично розширюємо виробництво напівпровідників, щоб максимально підтримати своїх клієнтів", — прокоментував він.

Ще 174 млн доларів Bosch планує вкласти на будівництво додаткових чистих виробничих приміщень.

Провідні фахівці у сфері автомобілебудування та аналітики вважають, що наступного року мікрочіпів також не вистачатиме. Керівники Ford Motor Company і General Motors повідомили інвесторам у звітах про доходи за третій квартал про прогнози дефіциту у 2022 та 2023 роках, повідомило TechCrunch.

Головний економіст інвестиційного банку Goldman Sachs Ендрю Тілтон висловлював оптимістичніші оцінки. За його словами, у другій половині цього року ситуація з мікрочіпами покращиться.

Фокус раніше писав, що уряди кількох країн називали дефіцит мікрочіпів національною загрозою. США, Китай та низка країн Євросоюзу вирішили проводити політику нарощування виробництва мікросхем, щоб подолати кризу.

Світова ситуація із мікрочіпами вплинула і на український автопром. У країні із жовтня спостерігається дефіцит популярних машин. Дилери припинили приймати замовлення на кросовер Toyota RAV4. Renault Duster виробництва 2021 пропонують без автоматичної коробки передач, а Suzuki Vitara, можна купити тільки з переднім приводом.

Нагадаємо, що Тайвань є монополістом у сфері виробництва комп'ютерних чипів. У цій країні виготовляють понад дві третини світового обсягу мікросхем.