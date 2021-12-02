В 2022 году в Украину вернется Geely, - сообщают в корпорации УкрАВТО

1 декабря, стало известно, что GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей Geely на украинском рынке с корпорацией УкрАВТО. Уже в начале 2020 года, автомобили популярного бренда будут представлены в дилерской сети УкрАВТО по всей территории Украины. На сегодняшний момент таких автосалонов у корпорации более 50. Кроме продаж, УкрАвто будет предоставлять услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания, откроет склады запасных частей, организует обучение профильного персонала. Информация об этом появилась на официальном сайте корпорации.

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В Geely Automobile International Corporation объясняют, что выбор партнера обусловлен репутацией и экспертизой УкрАВТО – собственника крупнейшей дилерской сети в Украине. "Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы несомненно предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты и услуги и создадим впечатления от путешествий, которые превзойдут ожидания", – отметил генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун. Набольший потенциал роста украинского рынка новых автомобилей руководство Geely видит в сегменте SUV (sport utility vehicle или спортивно-утилитарные автомобили).

Заместитель gредседателя gравления УкрАВТО Вахтанг Васадзе заявил, что постоянное развитие и расширение портфеля продуктов является одним из главных векторов развития корпорации: "Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, которые заинтересованы в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходящем ожидания".

Справка:

Geely Auto – дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет контрольными пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и 9,7% акций Daimler AG. В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co. Ltd. Geely Holding управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

УкрАВТО – крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства. Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.