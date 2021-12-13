Как страховщики научились авто ремонтировать: новости рынка автострахования Украины

Во время встречи с директором СК "Экспресс Страхование", Фокус обсудил перспективы рынка автострахования Украины и уникальную услугу по восстановлению автомобилей на официальных СТО.

Несмотря на дефицит популярных моделей в Украине, отечественный автомобильный рынок в конце 2021 года показал хороший темп восстановления после существенного падения в 2014 году.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Не в последнюю очередь этому поспособствовало и автокредитование в Украине. Директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева отметила, что 2021 год сформировал отличный тренд на клиентоориентированность среди основных банков, предоставляющих услуги автокредитования.

Главные изменения в автокредитовании 2021 года:

снизились авансы по кредиту (до 10%)

по многим программам предложены условия без разовых банковских комиссий за открытие и обслуживание счетов

банки предлагают программы без личного страхования заемщика

отмена нотариального оформления договоров при сделке

Ранее Фокус публиковал рейтинг самых популярных авто в Украине. Лидером стал кроссовер Kia Sportage.

СК «Экспресс Страхование» входит в состав Корпорации УкрАВТО. На протяжении 6 лет компания входит в ТОП-10 рейтинга Insurance TOP по премиям КАСКО, а за 6 месяцев 2021 года впервые за 13 лет своей работы поднялась в рейтинге на 5-ю строчку

Говоря о предпочтениях украинцев, Татьяна Щучьева сообщила, что активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, который наблюдается на протяжении последних нескольких лет, существенно ужесточил конкуренцию и среди страховых компаний.

Татьяна Щучьева , Директор СК "Экспресс Страхование"

"В свете принятия нового Закона о Страховании, ожидаемого принятия закона "Про ОСАГО", "Про реализацию страховых услуг" и других нормативно-правовых актов и постановлений об ОСАГО и других, интрига по распределению страхового рынка возрастает"

В портфеле "Экспресс Страхование" автострахование занимает 95%. В январе-ноябре 2021 года СК увеличила выплаты клиентам на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 229,2 млн грн. В том числе по КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

Вам заплатить или отремонтировать?

Но в условиях пандемии вопрос мобильности для клиентов зачастую становится еще более значимым. И быстрый и качественный ремонт автомобиля более важен чем просто быстрая "экспресс-выплата".

Общее количество страховых компаний, которые занимаются рисковым страхованием, по состоянию на октябрь этого года составляет 152 компании, из них 42 имеют лицензию по ОСАГО и 124 СК имеют лицензию по КАСКО

Кооперация СК с Корпорацией УкрАВТО позволяет обеспечить своих клиентов оперативным и качественным ремонтом вплоть до полного восстановления авто на базе официальных дилерских СТО на всей территории Украины.

Доступ к единому программному обеспечению и тесная интеграция с официальными дилерскими центрами позволяет СК сопровождать процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт.

[ + – ] Страховая компания не имеет филиалов, но представлена на всех дилерских предприятиях Корпорации УкрАВТО, что и помогает плотно работать с клиентами и сервисом Фото: СК «Экспресс Страхование»

Для этого СК уже на этапе согласования счета резервирует запасные части на складах дилера, а при их отсутствии осуществляет заказ, вплоть до авиапоставки. А также фиксирует граничные сроки ремонта. Если же он затягивается, то страховая компания предлагает за свой счет продлить клиенту договор страхования на время ремонта авто.

Медведь и шалопай против страховщиков

Ремонт может реально затянуться в силу эксклюзивности авто и специфики его повреждения. Вот, например, как в случаи с одним уникальным суперкаром Lamorghini, который стал жертвой голодного медведя. Или когда водитель путает педали и топит в озере эксклюзивный суперкар Lamborghini в Австрии.

Впрочем, не всем интересен восстановительный ремонт авто. Так, ранее Фокус рассказывал про культовый суперкар Porsche после ДТП, который выставили на аукцион в США.

А если вас интересует страховка ОСАГО, то мы разобрались с подводными камнями автогражданки и что можно сделать, чтобы финансово максимально обезопасить себя на случай ДТП.