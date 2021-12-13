Как страховщики научились авто ремонтировать: новости рынка автострахования Украины
Во время встречи с директором СК "Экспресс Страхование", Фокус обсудил перспективы рынка автострахования Украины и уникальную услугу по восстановлению автомобилей на официальных СТО.
Несмотря на дефицит популярных моделей в Украине, отечественный автомобильный рынок в конце 2021 года показал хороший темп восстановления после существенного падения в 2014 году.
Не в последнюю очередь этому поспособствовало и автокредитование в Украине. Директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева отметила, что 2021 год сформировал отличный тренд на клиентоориентированность среди основных банков, предоставляющих услуги автокредитования.
Главные изменения в автокредитовании 2021 года:
- снизились авансы по кредиту (до 10%)
- по многим программам предложены условия без разовых банковских комиссий за открытие и обслуживание счетов
- банки предлагают программы без личного страхования заемщика
- отмена нотариального оформления договоров при сделке
Ранее Фокус публиковал рейтинг самых популярных авто в Украине. Лидером стал кроссовер Kia Sportage.
СК «Экспресс Страхование» входит в состав Корпорации УкрАВТО. На протяжении 6 лет компания входит в ТОП-10 рейтинга Insurance TOP по премиям КАСКО, а за 6 месяцев 2021 года впервые за 13 лет своей работы поднялась в рейтинге на 5-ю строчку
Говоря о предпочтениях украинцев, Татьяна Щучьева сообщила, что активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, который наблюдается на протяжении последних нескольких лет, существенно ужесточил конкуренцию и среди страховых компаний.
"В свете принятия нового Закона о Страховании, ожидаемого принятия закона "Про ОСАГО", "Про реализацию страховых услуг" и других нормативно-правовых актов и постановлений об ОСАГО и других, интрига по распределению страхового рынка возрастает"
В портфеле "Экспресс Страхование" автострахование занимает 95%. В январе-ноябре 2021 года СК увеличила выплаты клиентам на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 229,2 млн грн. В том числе по КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.
Вам заплатить или отремонтировать?
Но в условиях пандемии вопрос мобильности для клиентов зачастую становится еще более значимым. И быстрый и качественный ремонт автомобиля более важен чем просто быстрая "экспресс-выплата".
Общее количество страховых компаний, которые занимаются рисковым страхованием, по состоянию на октябрь этого года составляет 152 компании, из них 42 имеют лицензию по ОСАГО и 124 СК имеют лицензию по КАСКО
Кооперация СК с Корпорацией УкрАВТО позволяет обеспечить своих клиентов оперативным и качественным ремонтом вплоть до полного восстановления авто на базе официальных дилерских СТО на всей территории Украины.
Доступ к единому программному обеспечению и тесная интеграция с официальными дилерскими центрами позволяет СК сопровождать процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт.
Для этого СК уже на этапе согласования счета резервирует запасные части на складах дилера, а при их отсутствии осуществляет заказ, вплоть до авиапоставки. А также фиксирует граничные сроки ремонта. Если же он затягивается, то страховая компания предлагает за свой счет продлить клиенту договор страхования на время ремонта авто.
Медведь и шалопай против страховщиков
Ремонт может реально затянуться в силу эксклюзивности авто и специфики его повреждения. Вот, например, как в случаи с одним уникальным суперкаром Lamorghini, который стал жертвой голодного медведя. Или когда водитель путает педали и топит в озере эксклюзивный суперкар Lamborghini в Австрии.
Впрочем, не всем интересен восстановительный ремонт авто. Так, ранее Фокус рассказывал про культовый суперкар Porsche после ДТП, который выставили на аукцион в США.
А если вас интересует страховка ОСАГО, то мы разобрались с подводными камнями автогражданки и что можно сделать, чтобы финансово максимально обезопасить себя на случай ДТП.