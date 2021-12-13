Як страховики навчилися авто ремонтувати: новини ринку автострахування України

Під час зустрічі з директором СК "Експрес Страхування", Фокус обговорив перспективи ринку автострахування України та унікальну послугу з відновлення автомобілів на офіційних СТО.

Попри дефіцит популярних моделей в Україні, вітчизняний автомобільний ринок наприкінці 2021 року показав добрий темп відновлення після суттєвого падіння у 2014 році.

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Не в останню чергу цьому сприяло автокредитування в Україні. Директор СК "Експрес Страхування" Тетяна Щучьєва зауважила, що 2021 рік сформував відмінний тренд на клієнтоорієнтованість серед основних банків, що надають послуги автокредитування.

Головні зміни в автокредитуванні 2021:

знизилися аванси за кредитом (до 10%)

за багатьма програмами запропоновані умови без разових банківських комісій за відкриття та обслуговування рахунків

банки пропонують програми без особистого страхування позичальника

скасування нотаріального оформлення договорів під час угоди

Раніше Фокус публікував рейтинг найпопулярніших авто в Україні. Лідером став кросовер Kia Sportage.

СК "Експрес Страхування" входить до складу Корпорації УкрАВТО. Протягом 6 років компанія входить до ТОП-10 рейтингу Insurance TOP за преміями КАСКО, а за 6 місяців 2021 року вперше за 13 років своєї роботи піднялася в рейтингу на 5-й рядок

Говорячи про уподобання українців, Тетяна Щучьєва повідомила, що активне відновлення ринку продажів нових автомобілів, що спостерігається протягом останніх кількох років, суттєво посилило конкуренцію і серед страхових компаній.

Тетяна Щучьєва , Директорка СК "Експрес Страхування"

"У світлі ухвалення нового Закону про страхування, очікуваного ухвалення закону "Про ОСАЦВ", "Про реалізацію страхових послуг" та інших нормативно-правових актів і постанов про ОСАЦВ та інших, інтрига щодо розподілу страхового ринку зростає"

У портфелі "Експрес Страхування" автострахування займає 95%. У січні-листопаді 2021 року СК збільшила виплати клієнтам на 66,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 229,2 млн грн. Зокрема щодо КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, щодо ОСАЦВ – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

Вам заплатити чи відремонтувати?

Але в умовах пандемії питання мобільності для клієнтів часто стає ще більш значущим. І швидкий та якісний ремонт автомобіля важливіший, ніж просто швидка "експрес-виплата".

Загальна кількість страхових компаній, що займаються ризиковим страхуванням, станом на жовтень цього року становить 152 компанії, з них 42 мають ліцензію за ОСАЦВ та 124 СК мають ліцензію за КАСКО.

Кооперація СК з Корпорацією УкрАВТО дозволяє забезпечити своїх клієнтів оперативним та якісним ремонтом до повного відновлення авто на базі офіційних дилерських СТО на всій території України.

Доступ до єдиного програмного забезпечення та тісна інтеграція з офіційними дилерськими центрами дозволяє СК супроводжувати процес відновлювального ремонту від оперативного замовлення запасних частин до пріоритетного запису на ремонт.

[ + – ] Страхова компанія не має філій, але представлена на всіх дилерських підприємствах Корпорації УкрАВТО, що допомагають щільно працювати з клієнтами та сервісом. Фото: СК «Экспресс Страхование»

Для цього СК вже на етапі погодження рахунку резервує запасні частини на складах дилера, а за їх відсутності здійснює замовлення аж до авіапостачання. Також фіксує граничні терміни ремонту. Якщо ж він затягується, то страхова компанія пропонує своїм коштом продовжити клієнту договір страхування на час ремонту авто.

Ведмідь та нероба проти страховиків

Ремонт може реально затягтися через ексклюзивність авто та специфіку його пошкодження. Ось, наприклад, як у випадку з одним унікальним рідкісним суперкаром Lamorghini, який став жертвою голодного ведмедя. Або коли водій плутає педалі та топить в озері ексклюзивний суперкар Lamborghini в Австрії.

Втім, не всім цікавий відновлювальний ремонт авто. Так, раніше Фокус розповідав про культовий суперкар Porsche після ДТП, який виставили на аукціон у США.

А якщо вас цікавить страховка ОСАЦВ, то ми розібралися з підводним камінням автоцивілки і що можна зробити, щоб фінансово максимально убезпечити себе на випадок ДТП.