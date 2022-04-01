Лучшие бандеромобили 2022 года: фото и видео

1 апреля, в день, который всегда был наполнен теплыми улыбками, дружескими розыгрышами, шутками и юмором, Фокус составил свой ТОП бандеромобилей, которые, как утверждает российская пропаганда, принимают участие в войне с Россией.

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В министерстве обороны РФ заявили, что украинские военные используют так называемые "бандеромобили". Что ж, Фокус предлагает ТОП-5 авто, которые могли бы — или действительно принимают участие в российско-украинской войне и достойны этого звания. Итак, бандеромобили — это…

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1. Maserati Boomerang: благодаря своей внешности открывает ТОП бандеромобилей 2022

Какой бандеромобиль лучше — зависит от поставленных перед ним задач. Мы же на первое место ставим Maserati Boomerang. На это есть три причины: само название модели вполне в духе военной техники, переднюю часть авто гордо украшает огромный трезубец, а граненый кузов выполнен по технологиям Стелс.

[ + – ] Создавая такой кузов, Джорджетто Джуджаро, конечно, не знал ни о каких технологиях Стелс. Как и о том, что его Бумеранг попадет в топ бандеромобилей 2022 Фото: favcars.com [ + – ] Салон Maserati Boomerang в первую очередь впечатляет футуристическим рулевым управлением. Точнее, расположением всех приборов в центре руля Фото: favcars.com

Салон Maserati Boomerang тоже заметно отличается от интерьера обычного гражданского автомобиля. Чего только стоит безспицевый руль, в центре которого сгруппированы все приборы.

[ + – ] Видео Maserati Boomerang 1972 года

Да и 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 314 л.с. открывает для Бумеранга отличные перспективы в плане динамики и скорости. Вот только такой "Бумеранг" был показан публике ровно 50 лет назад, так и оставшись концептом.

2. DeLorean DMC-12: умей он перемещаться во времени, это был бы лучший бандеромобиль

Общие черты с Мазерати Бумеранг имеет и DeLorean DMC-12. В первую очередь за счет дизайна кузова, полностью изготовленного из нержавеющей стали с открывающимися вверх дверями "крылья чайки".

[ + – ] В лучшие бандеромобили 2022 года можно записать и DeLorean DMC12 из трилогии "Назад в будущее" Фото: wikipedia.org

А с такой специфической внешностью, как в трилогии "Назад в будущее", этот экзотический спорткар вполне может сойти за военную технику. Вот только выпущен такой ДеЛореан был в далеком 1981-м году. Впрочем, в конце прошлого года он таки был замечен на дорогах Украины, а именно — на горнолыжном курорте "Буковель".

[ + – ] В конце прошлого года DeLorean DMC-12 был-таки замечен в Украине

Впрочем, DeLorean DMC-12 вполне обоснованно попадает в топ бандеромобилей. Вот только, будь на вооружении ВСУ хоть один такой автомобиль, он бы давно вывез спецгруппу быстрого реагирования на несколько десятилетий в прошлое, чтобы переписать историю.

3. Toyota Supra: будет уникальный бандеромобиль, если попадет в Украину в качестве гуманитарной помощи

В лучшие бандеромобили 2022 записываем и японский спорткар 90-х — Toyota Supra в 80-м кузове 4-го поколения. Да, это именно тот легендарный среди тюнеров, дрифтеров и стритрейсеров автомобиль, снискавший себе славу благодаря первой части "Форсажа".

[ + – ] Внедорожная версия японского спорткара Toyota Supra — это бандеромобиль в чистом виде Фото: Motor1.com

Вот только для военных операций ВСУ и патрулирования районов теробороной куда больше подходит версия с огромными внедорожными колесами, пневмоподвеской, позволяющей увеличивать клиренс до 257 мм, и 5,9-литровым шестицилиндровым турбодизелем Cummins с огромной турбиной, который пришел на смену легендарному 3,0-литровому мотору Toyota 2JZ.

[ + – ] Видео внедорожника на базе Toyota Supra с тюнинг-шоу в Великобритании

В таком исполнении Супра явно способна брать на фаркоп даже тяжелое вооружение. Вот только и такого купе в Украине нет. Автомобиль засветился на одном из тюнинг-шоу в Великобритании.

4. Кабриолет BMW 6-Cерии: реально действующий спорткар заслуживает быть в ТОП-5 бандеромобилей

А вот другой спорткар – БМВ 6-серии в кузове кабриолет превратили во вполне реальную единицу боевой техники. Для этого вместо крышки багажника установили турель с крупнокалиберным пулеметом.

[ + – ] Видео BMW 6 Series Cabrio: николаевская тачанка

Необходимость в подобной тачанке возникла в связи с тем, что орки очень быстро убегают, а теперь, благодаря такому подарку, патрульной полиции Николаева есть на чем их догонять, перегонять и встречать. Так что кабриолет законно получает право быть зачисленным в лучшие бандеромобили.

5. Украинский трактор: среди техники наших аграриев впору выбирать свой "Лучший бандеромобиль 2022"

Ну, а собирательный образ украинского трактора уже стал легендарным во всем мире. Все СМИ публикуют видео того, как украинские фермеры буксируют самую разнообразную трофейную российскую военную технику.

[ + – ] Видео: как украинские фермеры на тракторах тащат трофейную российскую технику

Идея нашла живое продолжение в душах украинцев и поддержку властей. Этот доход не надо декларировать. А трактор, тянущий вражескую технику, стал одним из символов этой войны.

А с сегодняшнего дня в Украине может появиться еще больше авто, достойных звания "Бандеромобиль". Ведь с 1 апреля 2022 года и до окончания военного положения растаможка авто и мото транспорта для украинцев стала полностью бесплатной.

Перед тем, как назвать лучшие бандеромобили 2022, Фокус рассказывал, что, невзирая на войну, в Украине объявлены лучшие авто 2022 года.