Найкращі бандеромобілі 2022 року: фото та відео

1 квітня, в день, який завжди був наповнений теплими посмішками, дружніми розіграшами, жартами та гумором, Фокус склав свій ТОП бандеромобілів, які, як стверджує російська пропаганда, беруть участь у війні з Росією.

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У міністерстві оборони РФ заявили, що українські військові використовують так звані "бандеромобілі". Що ж, Фокус пропонує ТОП-5 авто, які могли б — або справді беруть участь у російсько-українській війні й гідні цього звання. Отже, бандеромобілі — це...

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1. Maserati Boomerang: завдяки своїй зовнішності відкриває ТОП бандеромобілів 2022

Який бандеромобіль кращий — залежить від поставлених перед ним завдань. Ми на перше місце ставимо Maserati Boomerang. На це є три причини: сама назва моделі цілком у дусі військової техніки, передню частину авто гордо прикрашає величезний тризуб, а гранований кузов виконаний за технологіями Стелс.

[ + – ] Створюючи такий кузов, Джорджетто Джуджаро, звичайно, не знав ні про які технології Стелс. Як і про те, що його Бумеранг потрапить у топ бандеромобілів 2022 Фото: favcars.com [ + – ] Салон Maserati Boomerang насамперед вражає футуристичним кермовим управлінням. Точніше, розташуванням всіх приладів у центрі керма Фото: favcars.com

Салон Maserati Boomerang також помітно відрізняється від інтер'єру звичайного цивільного автомобіля. Чого тільки варте кермо без спиць, в центрі якого згруповані всі прилади.

[ + – ] Відео Maserati Boomerang 1972

Та й 4,7-літровий двигун V8 потужністю 314 к.с. відкриває для Бумеранга чудові перспективи динаміки й швидкості. Ось тільки такий "Бумеранг" показали публіці рівно 50 років тому, так і залишивши концептом.

2. DeLorean DMC-12: якби він міг переміщатися в часі, це був би найкращий бандеромобіль

Спільні особливості з Мазераті Бумеранг має і DeLorean DMC-12. Насамперед завдяки дизайну кузова, повністю виготовленого з нержавіючої сталі з дверима "крила чайки", що відкриваються вгору.

[ + – ] У найкращі бандеромобілі 2022 року можна записати і DeLorean DMC12 із трилогії "Назад у майбутнє" Фото: wikipedia.org

А з такою специфічною зовнішністю, як у трилогії "Назад у майбутнє", цей екзотичний спорткар цілком може зійти за військову техніку. Ось тільки випустили такий ДеЛореан в далекому 1981-му році. Втім, наприкінці минулого року його таки помітили на дорогах України, а саме — на гірськолижному курорті "Буковель".

[ + – ] Наприкінці минулого року DeLorean DMC-12 помітили в Україні

Втім, DeLorean DMC-12 цілком обґрунтовано потрапляє у топ бандеромобілів. От тільки, якби на озброєнні ЗСУ був хоч один такий автомобіль, він би давно вивіз спецгрупу швидкого реагування на кілька десятиліть у минуле, щоб переписати історію.

3. Toyota Supra: буде унікальний бандеромобіль, якщо потрапить до України як гуманітарна допомога

У найкращі бандеромобілі 2022 року записуємо і японський спорткар 90-х — Toyota Supra в 80-му кузові 4-го покоління. Так, це саме той легендарний серед тюнерів, дрифтерів і стрітрейсерів автомобіль, який здобув собі славу завдяки першій частині "Форсажу".

[ + – ] Позашляхова версія японського спорткара Toyota Supra — це бандеромобіль у чистому вигляді Фото: Motor1.com

Ось тільки для військових операцій ЗСУ та патрулювання районів теробороною більше підходить версія з величезними позашляховими колесами, пневмопідвіскою, що дозволяє збільшувати кліренс до 257 мм, та 5,9-літровим шестициліндровим турбодизелем Cummins з величезною турбіною, який прийшов на зміну легендарному 3 літровому двигуну Toyota 2JZ.

[ + – ] Відео позашляховика на основі Toyota Supra з тюнінг-шоу у Великій Британії

У такому виконанні Супра явно здатна брати на фаркоп навіть важке озброєння. От тільки такого купе в Україні немає. Автомобіль засвітився на одному з тюнінг-шоу у Великій Британії.

4. Кабріолет BMW 6-Серії: реально дієвий спорткар заслуговує бути в ТОП-5 бандеромобілів

А ось інший спорткар — БМВ 6-серії в кузові кабріолет перетворили на цілком реальну одиницю бойової техніки. Для цього, замість кришки багажника, встановили турель із великокаліберним кулеметом.

[ + – ] Відео BMW 6 Series Cabrio: миколаївська тачанка

Необхідність у подібній тачанці виникла через те, що орки дуже швидко тікають, а тепер, завдяки такому подарунку, патрульній поліції Миколаєва є на чому їх наздоганяти, переганяти та зустрічати. Так що кабріолет законно отримує право бути зарахованим у найкращі бандеромобілі.

5. Український трактор: серед техніки наших аграріїв можна вибирати свій "Найкращий бандеромобіль 2022"

Ну а збірний образ українського трактора вже став легендарним у всьому світі. Усі ЗМІ публікують відео того, як українські фермери буксирують найрізноманітнішу трофейну російську військову техніку.

[ + – ] Відео: як українські фермери на тракторах тягнуть трофейну російську техніку

Ідея знайшла живе продовження в душах українців та підтримку влади. Цей дохід не треба декларувати. А трактор, котрий тягне ворожу техніку, став одним із символів цієї війни.

А відсьогодні в Україні може з'явитися ще більше авто, гідних звання "Бандеромобіль". Адже з 1 квітня 2022 року і до закінчення воєнного стану розмитнення авто та мото транспорту для українців стало повністю безплатним.

Перед тим, як назвати найкращі бандеромобілі 2022 року, Фокус розповідав, що, попри війну, в Україні оголошено найкращі авто 2022 року.