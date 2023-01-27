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В Украине появится китайский брат-близнец нового "Москвича" (фото)

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Фото: JAC | JAC JS4 — модернизированная версия кроссовера S4

JAC JS4 — компактный и недорогой китайский кроссовер с футуристическим дизайном. Именно эта модель выпускается в России под маркой "Москвич".

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На украинском рынке появится новый JAC JS4. Первая партия бюджетных кроссоверов уже направляется в нашу страну. Об этом сообщается на официальном сайте JAC в Украине.

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Автомобиль отличается нестандартным дизайном передней части
Фото: JAC

Кроссовер JAC JS4 – модернизированная версия модели S4, которая уже несколько лет представлена в нашей стране. А еще именно эта модель появилась в РФ как "Москвич 3".

Новый "Москвич" является стопроцентной копией JAC JS4 и отличается от него только логотипами на кузове. Мало того, машины приходят из Китая в Москву уже готовыми – им фактически только прикручивают колеса.

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Кроссовер "Москвич 3" является точной копией JAC JS4
Фото: JAC

Отличить новый JAC JS4 от предшественника можно по более футуристическому дизайну передней части с узкими диодными фарами. В салоне несколько изменен дизайн передней панели.

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Кроссовер JAC JS4 оснащен виртуальной панелью, 10,25-дюймовым тачскрином, камерами кругового обзора, системами автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон.

Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 10,25-дюймовый тачскрин Fullscreen
Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 10,25-дюймовый тачскрин
Фото: JAC

Новый JAC JS4 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. Модель доступна с механической КПП или вариатором.

Стоимость JAC JS4 в Украине пока не объявлена, но ожидается, что он будет гораздо дешевле российского клона. Дорестайлинговая модель S4 в Украине стоила 17 400 долларов тогда, как цена "Москвича" составляет от 28 000 долларов.

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