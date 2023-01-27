В Україні з'явиться китайський брат-близнюк нового "Москвича" (фото)

JAC JS4 — компактний і недорогий китайський кросовер з футуристичним дизайном. Саме ця модель випускається у Росії під маркою "Москвич".

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На українському ринку з’явиться новий JAC JS4. Перша партія бюджетних кросоверів уже прямує до нашої країни. Про це повідомляє офіційний сайт JAC в Україні.

[ + – ] Автомобіль відрізняється нестандартним дизайном передньої частини Фото: JAC

Кросовер JAC JS4 — модернізована версія моделі S4, яка вже кілька років представлена у нашій країні. А ще саме ця модель з'явилася у РФ як "Москвич 3".

Новий "Москвич" є стовідсотковою копією JAC JS4 та відрізняється від нього лише логотипами на кузові. Ба більше, машини приходять із Китаю до Москви вже готовими — їм фактично лише прикручують колеса.

[ + – ] Кросовер "Москвич 3" є точною копією JAC JS4 Фото: JAC

Відрізнити новий JAC JS4 від попередника можна за футуристичніший дизайн передньої частини з вузькими діодними фарами. У салоні дещо змінено дизайн передньої панелі.

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Кросовер JAC JS4 оснащений віртуальною панеллю, 10,25-дюймовим тачскрином, камерами кругового огляду, системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон.

[ + – ] Кросовер отримав віртуальну панель приладів та 10,25-дюймовий тачскрин Фото: JAC

Новий JAC JS4 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. Модель доступна з механічною КПП чи варіатором.

Вартість JAC JS4 в Україні поки не оголошена, але очікується, що він буде набагато дешевшим за російський клон. Дорестайлінгова модель S4 в Україні коштувала 17 400 доларів тоді, як ціна "Москвича" становить від 28 000 доларів.

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