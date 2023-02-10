Завершение гоночной саги: представлен трейлер последнего фильма "Форсаж" (видео)

В дебютном тизере показаны все ключевые персонажи франшизы, к которым присоединятся новые герои. Новый фильм станет еще масштабнее и зрелищнее.

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Гоночная кинофраншиза "Форсаж" подходит к своему завершению. В интернете опубликовали дебютный трейлер десятой части ленты, в котором представили новых героев и злодеев. Видео опубликовали на YouTube-канале KinoCheck.com.

Первый фильм франшизы вышел еще в 2001 году. С тех пор серия активно развивается, преподнося с каждой новой лентой все больше экшена и зрелищных погонь.

В первом видео фильма "Форсаж 10" показаны все ключевые персонажи франшизы. Среди них несколько новых героев, которых сыграют Бри Ларсон и Джейсона Момоа.

Сюжет картины пока держат в секрете. Известно только то, что масштаб нового "Форсажа" станет еще больше, так как съемки проходят в нескольких странах мира.

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Также в тизере можно разглядеть некоторые автомобили, которые будут показаны в ленте. Среди них знаменитый Dodge Charger конца 60-х годов, на котором часто ездит персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто.

Помимо этого в фильме появятся более современный Dodge Challenger SRT Hellcat и японский спорткар Nissan Z. В ролике можно увидеть и персонажа Джейсона Стейтема, который выходит из трекового суперкара McLaren Senna.

Ранее Фокус писал, что жители Лос-Анджелеса устроили протесты из-за съемок десятой части франшизы "Форсаж".