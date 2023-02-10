Завершення гоночної саги: представлено трейлер останнього фільму "Форсаж" (відео)

У дебютному тизері показані ключові персонажі франшизи, до яких приєднаються нові герої. Новий фільм стане ще масштабнішим і видовищнішим.

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Гоночна кінофраншиза "Форсаж" підходить до завершення. В інтернеті опублікували дебютний трейлер десятої частини стрічки, в якому представили нових героїв і лиходіїв. Відео опублікували на YouTube-каналі KinoCheck.com.

Перший фільм франшизи вийшов ще 2001 року. З того часу серія активно розвивається, підносячи з кожною новою стрічкою все більше екшену та видовищних погонів.

У першому відео фільму "Форсаж 10" показані всі ключові персонажі франшизи. Серед них кілька нових героїв, яких зіграють Брі Ларсон і Джейсона Момоа.

Сюжет картини поки що тримають у секреті. Відомо лише те, що масштаб нового "Форсажу" стане ще більшим, оскільки зйомки відбуваються у кількох країнах світу.

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Також у тизері можна розглянути деякі автомобілі, які будуть показані в стрічці. Серед них знаменитий Dodge Charger кінця 60-х років, яким часто їздить персонаж Віна Дизеля Домінік Торетто.

Крім цього, у фільмі з'являться сучасніший Dodge Challenger SRT Hellcat і японський спорткар Nissan Z. У ролику можна побачити й персонажа Джейсона Стейтема, який виходить із трекового суперкара McLaren Senna.

Раніше Фокус писав, що мешканці Лос-Анджелеса влаштували протести через зйомки десятої частини франшизи "Форсаж".