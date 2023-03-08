Кроссоверы и электрокары: объявлены лучшие автомобили в мире за 2023 год

Жюри определили финалистов конкурса "Лучший автомобиль года" в нескольких категориях. За главную награду будут сражаться два кроссовера и электрический седан.

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Жюри конкурса World Car Awards объявило финалистов престижной автомобильной премии. За главную награду будут бороться три модели авто. Подробности рассказали на сайте конкурса.

В состав жюри конкурса "Лучший автомобиль года" входят 100 журналистов из 32 страх мира. Они определят победителя методом тайного голосования.

В финал в номинации "Лучший автомобиль 2023 года" попали три модели: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 и Kia Niro.

[ + – ] Кроссовер BMW X1 попал в финал категории "Лучший автомобиль 2023 года" Фото: BMW [ + – ] Электрический седан Hyundai Ioniq 6 сразится за главную награду конкурса Фото: Hyundai [ + – ] Кроссовер Kia Niro стал финалистом в главной категории конкурса Фото: Kia

В категории "Лучший электромобиль года" в финал также вошли три модели. За эту награду будут бороться BMW i7, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air.

В номинации "Лучший люксовый автомобиль" финалистами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 и Lucid Air. За награду "Лучший заряженный автомобиль" сразятся Kia EV6 GT, Nissan Z и Toyota GR Corolla.

Победителем в категории "Лучший городской автомобиль" может стать Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao или Volkswagen Taigo/Nivus. За награду "Лучший дизайн" будут бороться Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover и Lucid Air.

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Победители будут названы в прямом эфире 5 апреля. Событие состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона.

Ранее Фокус сообщал, что на автосалоне в Брюсселе состоялась церемония награждения Car of the Year 2023 ("Лучший автомобиль 2023 года").

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