Кросовери та електрокари: оголошено найкращі автомобілі у світі за 2023 рік
Журі визначили фіналістів конкурсу "Кращий автомобіль року" у кількох категоріях. За головну нагороду змагатимуться два кросовери та електричний седан.
Журі конкурсу World Car Awards оголосило фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії. За головну нагороду боротимуться три моделі авто. Подробиці розповіли на сайті конкурсу.
До складу журі конкурсу "Кращий автомобіль року" входять 100 журналістів із 32 країн світу. Вони визначать переможця шляхом таємного голосування.
У фінал у номінації "Кращий автомобіль 2023 року" потрапили три моделі: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 та Kia Niro.
У категорії "Найкращий електромобіль року" у фінал також увійшли три моделі. За цю нагороду боротимуться BMW i7, Hyundai Ioniq 6 та Lucid Air.
У номінації "Найкращий люксовий автомобіль" фіналістами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 та Lucid Air. За нагороду "Кращий заряджений автомобіль" воюють Kia EV6 GT, Nissan Z та Toyota GR Corolla.
Переможцем у категорії "Найкращий міський автомобіль" може стати Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao або Volkswagen Taigo/Nivus. За нагороду "Кращий дизайн" боротимуться Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover та Lucid Air.Важливо
Переможців буде названо у прямому ефірі 5 квітня. Подія відбудеться у межах Нью-Йоркського автосалону.
Раніше Фокус повідомляв, що на автосалоні у Брюсселі відбулася церемонія нагородження Car of the Year 2023 ("Кращий автомобіль 2023 року").
Також ми писали, що названо найкраще жіноче авто 2023 року.