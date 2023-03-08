Смена образа: культовый спортивный Nissan станет мощным электрокроссовером (фото)

Электромобиль Nissan Skyline станет более спортивной альтернативой модели Ariya. Мощность его силовой установки превысит 400 л. с.

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Nissan Skyline ждут большие перемены. Новое поколение знаменитой модели появится в 2025 году и станет электрическим кроссовером. Об этом стало известно журналистам японского издания Best Car.

[ + – ] Купе-кроссовер построят на базе Nissan Ariya Фото: BestCarWeb

В Японии выпускается целое семейство Nissan Skyline. В частности, именно под этим названием на родине представлен седан Infiniti Q50, а ранее там продавали и кроссовер Infiniti QX50 как Nissan Skyline Crossover.

Именно на смену Skyline Crossover и придет электромобиль. По информации японских журналистов, изначально модель проектировали как гибридную, но затем решили изменить ее конструкцию. Skyline станет одной из 19 новых электрических моделей Nissan, которые выпустят до 2030 года.

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Новый Nissan Skyline станет купе-кроссовером – спортивной альтернативой модели Ariya, у которой позаимствовали платформу для авто. Судя по рендерам, у него более покатая аркообразная крыша и высокая оконная линия. В то же время можно заметить немало общих с Ariya черт.

[ + – ] Мощность электрокара превысит 400 л. с. Фото: BestCarWeb

Электрокроссовер Nissan Skyline обещает быть очень мощным. По одной версии, его оснастят двумя 218-сильными моторами от Ariya, то есть суммарная отдача составит 436 л. с. По другой – мощность повысят до 450 или даже 490 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился гибрид Nissan Qashqai с расходом 5,2 л на 100 км.

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