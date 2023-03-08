Зміна образу: культовий спортивний Nissan стане потужним електрокросовером (фото)

Електромобіль Nissan Skyline стане спортивнішою альтернативою моделі Ariya. Потужність його силової установки перевищить 400 к. с.

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На Nissan Skyline чекають великі зміни. Нове покоління знаменитої моделі з'явиться у 2025 році та стане електричним кросовером. Про це стало відомо журналістам японського видання Best Car.

[ + – ] Купе-кросовер збудують на базі Nissan Ariya Фото: BestCarWeb

У Японії випускається ціла родина Nissan Skyline. Зокрема, саме під цією назвою на батьківщині представлений седан Infiniti Q50, раніше там продавали і кросовер Infiniti QX50 як Nissan Skyline Crossover.

Саме на зміну Skyline Crossover і прийде електромобіль. За інформацією японських журналістів, спочатку модель проєктували як гібридну, але згодом вирішили змінити її конструкцію. Skyline стане однією з 19 нових електричних моделей Nissan, які випустять до 2030 року.

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Новий Nissan Skyline стане купе-кросовером — спортивною альтернативою моделі Ariya, у якої запозичили платформу для авто. Судячи з рендерів, у нього похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія. Водночас можна побачити чимало спільних з Ariya характеристик.

[ + – ] Потужність електрокара перевищить 400 к. с. Фото: BestCarWeb

Електрокросовер Nissan Skyline обіцяє бути дуже сильним. За однією версією, його оснастять двома 218-сильними двигунами від Ariya, тобто сумарна віддача становитиме 436 к. с. За іншою — потужність підвищать до 450 або навіть 490 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився гібрид Nissan Qashqai із витратою 5,2 л на 100 км.

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