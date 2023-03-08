Зміна образу: культовий спортивний Nissan стане потужним електрокросовером (фото)
Електромобіль Nissan Skyline стане спортивнішою альтернативою моделі Ariya. Потужність його силової установки перевищить 400 к. с.
На Nissan Skyline чекають великі зміни. Нове покоління знаменитої моделі з'явиться у 2025 році та стане електричним кросовером. Про це стало відомо журналістам японського видання Best Car.
У Японії випускається ціла родина Nissan Skyline. Зокрема, саме під цією назвою на батьківщині представлений седан Infiniti Q50, раніше там продавали і кросовер Infiniti QX50 як Nissan Skyline Crossover.
Саме на зміну Skyline Crossover і прийде електромобіль. За інформацією японських журналістів, спочатку модель проєктували як гібридну, але згодом вирішили змінити її конструкцію. Skyline стане однією з 19 нових електричних моделей Nissan, які випустять до 2030 року.
Новий Nissan Skyline стане купе-кросовером — спортивною альтернативою моделі Ariya, у якої запозичили платформу для авто. Судячи з рендерів, у нього похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія. Водночас можна побачити чимало спільних з Ariya характеристик.
Електрокросовер Nissan Skyline обіцяє бути дуже сильним. За однією версією, його оснастять двома 218-сильними двигунами від Ariya, тобто сумарна віддача становитиме 436 к. с. За іншою — потужність підвищать до 450 або навіть 490 к. с.
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