Сверхмощный Dodge и флагман Kia: cамые интересные новинки автошоу в Нью-Йорке (фото)

На автошоу в Нью-Йорке преобладали кроссоверы и внедорожники. Ram привез на выставку свой первый электропикап, Dodge показали прощальный Challenger, а Jeep презентовал новый Wrangler.

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В эти дни (7-16 апреля) проходит международный Нью-Йоркский автосалон. Старейшее автошоу Америки проводят с 1900 года и в последнее время оно не столь масштабное, как ранее. Тем не менее, на выставке хватает интересных премьер. Фокус выбрал основные новинки Нью-Йоркского автосалона.

Вопреки современным трендам, на автошоу в Нью-Йорке не доминировали электромобили — подавляющее большинство новинок оснащены бензиновыми двигателями. На выставке преобладалт кроссоверы и внедорожники.

Dodge Challenger Demon 170

Dodge Challenger Daemon 170 Фото: carscoops.com

Dodge Challenger снимут с производства до конца года и на прощание выпустили лимитированную заряженную версию Demon 170. Ее характеристики впечатляют. Спорткар оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 1039 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 1,66 с – как болиды "Формулы-1". Заезд на четверть мили (402 м) с места осуществляется за 8,91 с, а максимальная скорость составляет 346 км/ч.

Новый Dodge Challenger Demon 170 заточен под драгрейсинг, поэтому получил усиленную КПП и улучшенное охлаждение двигателя. Из салона для снижения веса можно убрать все сиденья, кроме водительского.

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Genesis GV80 Coupe

Genesis GV80 Coupe Фото: carscoops.com

Формально Genesis GV80 Coupe является концепт-каром, но в 2024 году он станет серийным. Купеобразная версия кроссовера Genesis GV80 отличается покатой крышей и заостренной задней частью. У него широкая решетка радиатора в виде щита и фирменные тоненькие фары и фонари. В салоне концепта установлены четыре отдельных кресла, но серийная модель вряд ли их получит. Ожидается, что Genesis GV80 Coupe получит 380-сильную турбошестерку, а позже может появиться и электрическая версия.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler Фото: carscoops.com

Легендарный Jeep Wrangler прошел фейслифтинг и дебютировал на автошоу в Нью-Йорке. Внедорожник узнается по новой решетке радиатора, окрашенной в черный цвет, а в его салоне изменена центральная панель и увеличен сенсорный дисплей.

Линейку модели пополнила новая топовая версия Rubicon X с усиленными бамперами, внедорожными шинами, а салон отделан кожей Nappa. Jeep Wrangler по-прежнему предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 200 до 470 л. с.

Kia EV9

Kia EV9 Фото: autoblog.com

На автосалон в Нью-Йорке привезли флагманский электромобиль Kia EV9 – большой пятиметровый кроссовер с угловатым дизайном. Модель предложена в версиях на 6 и 7 мест, причем кресла второго ряда могут разворачиваться. На передней панели установлены два больших дисплея. За доплату предложат камеры вместо зеркал, система автоматической парковки и автопилот.

Новый Kia EV9 предложат в заднеприводных версиях на 204 и 215 л. с., а также в полноприводом 325-сильном варианте. Самый мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,3, а наиболее "дальнобойная" версия обладает запасом хода в 541 км. Зарядка батареи на 45% займет всего 10 минут.

Ram 1500 REV

Ram 1500 REV Фото: carscoops.com

Первый электропикап Ram получился похожим на бензиновых собратьев и сопоставим с ними по размерам. Его предложили в четырехдверной версии с грузоподъемностью 1,2 тонны. В салоне на передней панели установлены три дисплея, один из которых отведен переднему пассажиру. Спереди и пикапа предусмотрен 425-литровый багажник.

Новый Ram 1500 REV предложен с двумя моторами общей мощностью 654 л. с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с и буксировать 6,3-тонный прицеп. На выбор предложат версии с запасом хода 563 и 805 км.

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Subaru Crosstrek Wilderness

Subaru Crosstrek Wilderness Фото: Motor1.com

Новый Subaru Crosstrek 2023 показали на автошоу в Нью-Йорке во внедорожной версии Wilderness. Кроссовер получил массивный пластиковый обвес и 17-дюймовые внедорожные шины, а его клиренс увеличен до 240 мм. Салон отделан износостойкой тканью. Subaru Crosstrek Wilderness оснащен 2,5-литровым 182-сильным мотором, а его полный привод дополнен специальными внедорожными режимами.

Ранее Фокус сообщал, что первый турецкий электромобиль раскупили на несколько лет вперед.

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