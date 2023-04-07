Надпотужний Dodge та флагман Kia: найцікавіші новинки автошоу в Нью-Йорку (фото)

На автошоу в Нью-Йорку переважали кросовери та позашляховики. Ram привіз на виставку свій перший електропікап, Dodge показали прощальний Challenger, а Jeep презентував новий Wrangler.

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Цими днями (7-16 квітня) проходить міжнародний Нью-Йоркський автосалон. Найстаріше автошоу Америки проводять з 1900 року і останнім часом воно не таке масштабне, як раніше. Проте на виставці вистачає цікавих прем'єр. Фокус вибрав основні новинки Нью-Йоркського автосалону.

Попри сучасні тренди, на автошоу в Нью-Йорку не домінували електромобілі — більшість новинок оснащена бензиновими двигунами. На виставці переважають кросовери та позашляховики.

Dodge Challenger Demon 170

Dodge Challenger Daemon 170 Фото: carscoops.com

Dodge Challenger знімуть з виробництва до кінця року і на прощання випустили заряджену лімітовану версію Demon 170. Її характеристики вражають. Спорткар оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 1039 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год лише за 1,66 с — як боліди "Формули-1". Заїзд на чверть милі (402 м) з місця здійснюється за 8,91 секунди, а максимальна швидкість становить 346 км/год.

Новий Dodge Challenger Demon 170 заточений під драгрейсинг, тому отримав посилену КПП та покращене охолодження двигуна. З салону для зниження ваги можна прибрати всі сидіння, крім водійського.

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Genesis GV80 Coupe

Genesis GV80 Coupe Фото: carscoops.com

Формально Genesis GV80 Coupe є концепт-каром, але 2024 року він стане серійним. Купеподібна версія кросовера Genesis GV80 відрізняється похилим дахом і загостреною задньою частиною. У нього широкі грати радіатора у вигляді щита та фірмові тоненькі фари й ліхтарі. У салоні концепту встановлені чотири окремі крісла, але серійна модель навряд чи їх отримає. Очікується, що Genesis GV80 Coupe отримає 380-сильну турбошістку, а потім може з'явитися і електрична версія.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler Фото: carscoops.com

Легендарний Jeep Wrangler пройшов фейсліфтінг і дебютував на автошоу в Нью-Йорку. Позашляховик упізнається по новій решітці радіатора, пофарбованій у чорний колір, а в його салоні змінено центральну панель та збільшено сенсорний дисплей.

Лінійку моделі поповнила нова топова версія Rubicon X із посиленими бамперами, позашляховими шинами, а салон оздоблений шкірою Nappa. Jeep Wrangler, як і раніше, пропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю від 200 до 470 к. с.

Kia EV9

Kia EV9 Фото: autoblog.com

На автосалон в Нью-Йорку привезли флагманський електромобіль Kia EV9 – великий п'ятиметровий кросовер з граненим дизайном. Модель запропонована у версіях на 6 та 7 місць, причому крісла другого ряду можуть розгортатися. На передній панелі встановлені два великі дисплеї. За доплату запропонують камери замість дзеркал, систему автоматичного паркування та автопілот.

Новий Kia EV9 запропонують у задньопривідних версіях на 204 та 215 к. с., а також у повноприводному 325-сильному варіанті. Найпотужніший кросовер розганяється до 100 км/год за 5,3 с, а найбільш "дальнобійна" версія має запас ходу в 541 км. Заряджання батареї на 45% займе лише 10 хвилин.

Ram 1500 REV

Ram 1500 REV Фото: carscoops.com

Перший електропікап Ram вийшов схожим на бензинових побратимів і можна порівняти з ними за розмірами. Його запропонували у чотиридверній версії з вантажопідйомністю 1,2 тонни. У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї, один з яких відведений передньому пасажиру. Спереду в пікапа передбачено 425-літровий багажник.

Новий Ram 1500 REV запропонований із двома моторами загальною потужністю 654 к. с. Він здатний розганятися до 100 км/год за 4,4 секунди і буксирувати 6,3-тонний причіп. На вибір запропонують версії із запасом ходу 563 та 805 км.

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Subaru Crosstrek Wilderness

Subaru Crosstrek Wilderness Фото: Motor1.com

Новий Subaru Crosstrek 2023 показали на автошоу в Нью-Йорку у версії підвищеної прохідності Wilderness. Кросовер отримав масивний пластиковий обвіс та 17-дюймові позашляхові шини, а його кліренс збільшений до 240 мм. Салон оброблений зносостійкою тканиною. Subaru Crosstrek Wilderness оснащений 2,5-літровим 182-сильним двигуном, а його повний привід доповнений спеціальними позашляховими режимами.

Раніше Фокус повідомляв, що першого турецького електромобіля розкупили на кілька років уперед.

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