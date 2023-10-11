Автомобили знаменитостей: самые необычные модели известных людей (фото)

Некоторые знаменитости владеют не только роскошными автомобилями, но и довольно редкими. Также в коллекции популярных личностей можно встретить и довольно обычные модели.

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Многие мировые знаменитости владеют целыми коллекциями роскошных и редких автомобилей. Например, голливудский актер и комик Кевин Харт коллекционирует культовые американские спорткары. На сайте Autocar показали самые необычные модели известных людей.

Популярные личности часто покупают дорогие автомобили. Наибольшим спросом пользуются роскошные модели Rolls-Royce, Bentley или суперкары Ferrari, Lamborghini и другие. Тем не менее некоторые знаменитости решили приобрести довольно необычные транспортные средства, которые редко встретишь на дорогах.

В рейтинг вошли не только редкие авто, но и бюджетные модели, которые обычно не покупают люди с многомиллионным состоянием. Несмотря на это, такие автомобили все же попали в коллекции некоторых знаменитостей.

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Самые необычные автомобили знаменитостей:

Колин Чепмен — Renault 4

Колин Чепмен купил Renault 4 в 1966 году Фото: Autocar

Основатель компании Lotus Колин Чепмен прославился благодаря созданию одних из лучших гоночных автомобилей своего времени. Болиды "Формулы-1" этой команды завоевали множество побед.

Колин Чепмен ассоциируется у многих людей со скоростными автомобилями. Тем не менее в 1966 году он решил приобрести маломощный экономный хэтчбек Renault 4. Основатель Lotus даже посетил Гран-при Германии на этом авто.

Бейонсе — Rolls-Royce Silver Cloud II

Rolls-Royce Silver Cloud II стал подарком Бейонсе на 25-летие Фото: Autocar

Американская певица и актриса Бейонсе вместе со своим мужем Jay-Z владеют огромной коллекцией различных роскошных автомобилей. Среди их автопарка выделяется кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud II 1959 года выпуска.

Jay-Z подарил раритетный автомобиль своей жене в 2006 году на ее 25-летие. Rolls-Royce Silver Cloud II даже принял участие в съемках их совместного клипа на трек "Upgrade U".

Джо Байден — Studebaker Champion

Джо Байден купил Studebaker Champion задолго до того, как стал президентом США Фото: Autocar

Президент США Джо Байден является большим автолюбителем. В его коллекции есть множество раритетных авто, включая спорткар Chevrolet Corvette 1967 года выпуска.

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Более уникальным автомобилем президента США является кабриолет Studebaker Champion 1951 года выпуска. Это была одна из самых технологичных и красивых американских моделей послевоенной эпохи.

Джордж Клуни — Tango T600

Джордж Клуни стал первым покупателем Tango T600 Фото: Autocar

Голливудский актер Джордж Клуни владеет несколькими интересными автомобилями. Тем не менее странный Tango T600 сильно выделяется на их фоне.

Это очень узкое авто с двумя сиденьями, которые установленны одно за другим. Производство Tango T600 было настолько медленным, что актер некоторое время был единственным владельцем этой модели. Позже такие авто приобрели основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж.

Леонардо Ди Каприо — Toyota Prius

Леонардо Ди Каприо ценит низкий уровень выбросов Toyota Prius Фото: Autocar

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо известен своей борьбой с изменениями климата. Поэтому любимым авто в его коллекции является экологичный гибрид Toyota Prius.

Актер часто ездит на своем Toyota Prius, подавая пример другим звездам. Владельцами Toyota Prius также являются Дженнифер Энистон, Том Хэнкс и Сальма Хайек.

Клинт Иствуд — Austin Countryman

Клинт Иствуд модифицировал свой Austin Countryman Фото: Autocar

Голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд является большим автолюбителем. Среди его автопарка есть несколько маслкаров и даже электрический хэтчбек Fiat 500e.

Самым необычным автомобилем Клинта Иствуда является раритетный универсал Austin Countryman 1960-х годов. Актер даже модифицировал авто, оснастив его двигателем от более быстрого Mini Cooper S.

Леброн Джеймс — Kia K900

Леброн Джеймс заключил контракт с Kia в 2014 году Фото: Autocar

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс является владельцем бизнес-седана Kia K900. Многие люди заявляли, что такой выбор связан с сотрудничеством между знаменитостью и южнокорейским брендом.

Баскетболист неоднократно заявлял, что ему нравится Kia K900. Он отметил, что не стал бы продвигать автомобили, на которых не стал бы ездить.

Король Чарльз III — MGC

MGC теперь принадлежит принцу Уильяму Фото: Autocar

Чарльз III получил раритетный спорткар MGC 1960-х годов на свое 18-летие. Король Великобритании всегда хвалил это авто и часто ездил на нем.

В 1977 году Чарльз III передал MGC своему сыну Уильяму. С тех пор принц бережно относится к раритетному спорткару.

Джон Леннон — Austin Maxi

Поездка музыканта на Austin Maxi закончилась неудачно Фото: Autocar

Британский музыкант Джон Леннон в 1969 году арендовал у Apple Records 5-дверный хэтчбек Austin Maxi. На этом авто он вместе с семьей отправился к родственникам на северо-запад Шотландии.

Поездка закончилась неудачно — Леннон не справился с управлением хэтчбека и бросил авто в кювет. После этого ДТП музыкант всегда путешествовал только с шофером.

Принцесса Диана — Ford Escort RS Turbo S1

Ford Escort RS Turbo S1 был одним из любимых автомобилей принцессы Дианы Фото: Autocar

Принцесса Диана была большой поклонницей автомобилей. Она часто самостоятельно водила авто из своей коллекции.

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По индивидуальному заказу принцессы Дианы был построен спорткар Ford Escort RS Turbo S1. Это был один из любимых автомобилей в коллекции Леди Ди.

Королева Елизавета II — Land Rover

Елизавета II часто ездила на Land Rover на охоту Фото: Autocar

Елизавета II, как и многие члены королевской семьи, была поклонницей автомобилей. Королева часто ездила на охоту, поэтому ей были нужны выносливые и неприхотливые внедорожники. Ими стали раритетные модели Land Rover.

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Всего в автопарке королевской семьи Великобритании было множество автомобилей Land Rover. Большую часть из них составляли оригинальные внедорожники первых поколений.

Себастьян Феттель — Fiat 500

Себастьян Феттель часто ездит на Fiat 500 Фото: Autocar

Четырехкратный чемпион мира серии "Формула-1" Себастьян Феттель владеет целой коллекцией быстрых автомобилей. Среди них есть суперкар Ferrari F40 и спорткар Nissan GT-R.

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На фоне остальных автомобилей в коллекции Себастьяна Феттеля выделяется неприметный раритетный хэтчбек Fiat 500. Гонщик часто ездит на этом авто в свободное от работы время.

Ранее Фокус рассказал, что американец собрал нестандартную коллекцию Ford Crown Victoria третьего поколения.