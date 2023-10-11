Автомобілі знаменитостей: найнезвичайніші моделі відомих людей (фото)

Деякі знаменитості володіють не тільки розкішними автомобілями, а й доволі рідкісними. Також у колекції популярних особистостей можна зустріти й досить звичайні моделі.

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Багато світових знаменитостей володіють цілими колекціями розкішних і рідкісних автомобілів. Наприклад, голлівудський актор і комік Кевін Гарт колекціонує культові американські спорткари. На сайті Autocar показали найбільш незвичайні моделі відомих людей.

Популярні особистості часто купують дорогі автомобілі. Найбільший попит мають розкішні моделі Rolls-Royce, Bentley або суперкари Ferrari, Lamborghini та інші. Проте деякі знаменитості вирішили придбати досить незвичайні транспортні засоби, які рідко зустрінеш на дорогах.

До рейтингу увійшли не тільки рідкісні авто, а й бюджетні моделі, які зазвичай не купують люди з багатомільйонними статками. Попри це, такі автомобілі все ж потрапили в колекції деяких знаменитостей.

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Найнезвичайніші автомобілі знаменитостей:

Колін Чапмен — Renault 4

Колін Чапмен купив Renault 4 1966 року Фото: Autocar

Засновник компанії Lotus Колін Чапмен прославився завдяки створенню одних із найкращих гоночних автомобілів свого часу. Боліди "Формули-1" цієї команди завоювали безліч перемог.

Колін Чапмен асоціюється у багатьох людей зі швидкісними автомобілями. Проте в 1966 році він вирішив придбати малопотужний економний хетчбек Renault 4. Засновник Lotus навіть відвідав Гран-прі Німеччини на цьому авто.

Бейонсе — Rolls-Royce Silver Cloud II

Rolls-Royce Silver Cloud II став подарунком Бейонсе на 25-річчя Фото: Autocar

Американська співачка й акторка Бейонсе разом зі своїм чоловіком Jay-Z володіють величезною колекцією різноманітних розкішних автомобілів. Серед їхнього автопарку виділяється кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud II 1959 року випуску.

Jay-Z подарував раритетний автомобіль своїй дружині 2006 року на її 25-річчя. Rolls-Royce Silver Cloud II навіть взяв участь у зйомках їхнього спільного кліпу на трек "Upgrade U".

Джо Байден — Studebaker Champion

Джо Байден купив Studebaker Champion задовго до того, як став президентом США Фото: Autocar

Президент США Джо Байден є великим автолюбителем. У його колекції є безліч раритетних авто, зокрема спорткар Chevrolet Corvette 1967 року випуску.

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Більш унікальним автомобілем президента США є кабріолет Studebaker Champion 1951 року випуску. Це була одна з найбільш технологічних і красивих американських моделей післявоєнної епохи.

Джордж Клуні — Tango T600

Джордж Клуні став першим покупцем Tango T600 Фото: Autocar

Голлівудський актор Джордж Клуні володіє кількома цікавими автомобілями. Проте дивний Tango T600 сильно виділяється на їхньому тлі.

Це дуже вузьке авто з двома сидіннями, які встановлені одне за одним. Виробництво Tango T600 було настільки повільним, що актор деякий час був єдиним власником цієї моделі. Пізніше такі авто придбали засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж.

Леонардо Ді Капріо — Toyota Prius

Леонардо Ді Капріо цінує низький рівень викидів Toyota Prius Фото: Autocar

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відомий своєю боротьбою зі змінами клімату. Тому улюбленим авто в його колекції є екологічний гібрид Toyota Prius.

Актор часто їздить на своєму Toyota Prius, подаючи приклад іншим зіркам. Власниками Toyota Prius також є Дженніфер Еністон, Том Генкс і Сальма Хаєк.

Клінт Іствуд — Austin Countryman

Клінт Іствуд модифікував свій Austin Countryman Фото: Autocar

Голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд є великим автолюбителем. Серед його автопарку є кілька маслкарів і навіть електричний хетчбек Fiat 500e.

Найнезвичайнішим автомобілем Клінта Іствуда є раритетний універсал Austin Countryman 1960-х років. Актор навіть модифікував авто, оснастивши його двигуном від швидшого Mini Cooper S.

Леброн Джеймс — Kia K900

Леброн Джеймс уклав контракт із Kia у 2014 році Фото: Autocar

Знаменитий баскетболіст Леброн Джеймс є власником бізнес-седана Kia K900. Багато людей заявляли, що такий вибір пов'язаний зі співпрацею між знаменитістю і південнокорейським брендом.

Баскетболіст неодноразово заявляв, що йому подобається Kia K900. Він зазначив, що не став би просувати автомобілі, на яких не став би їздити.

Король Чарльз III — MGC

MGC тепер належить принцу Вільяму Фото: Autocar

Чарльз III отримав раритетний спорткар MGC 1960-х років на своє 18-річчя. Король Великої Британії завжди хвалив це авто і часто їздив на ньому.

У 1977 році Чарльз III передав MGC своєму синові Вільяму. Відтоді принц дбайливо ставиться до раритетного спорткара.

Джон Леннон — Austin Maxi

Поїздка музиканта на Austin Maxi закінчилася невдало Фото: Autocar

Британський музикант Джон Леннон 1969 року орендував у Apple Records 5-дверний хетчбек Austin Maxi. На цьому авто він разом із сім'єю вирушив до родичів на північний захід Шотландії.

Поїздка закінчилася невдало — Леннон не впорався з керуванням хетчбека і кинув авто в кювет. Після цієї ДТП музикант завжди подорожував тільки з шофером.

Принцеса Діана — Ford Escort RS Turbo S1

Ford Escort RS Turbo S1 був одним з улюблених автомобілів принцеси Діани Фото: Autocar

Принцеса Діана була великою прихильницею автомобілів. Вона часто самостійно водила авто зі своєї колекції.

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За індивідуальним замовленням принцеси Діани був побудований спорткар Ford Escort RS Turbo S1. Це був один з улюблених автомобілів у колекції Леді Ді.

Королева Єлизавета II — Land Rover

Єлизавета II часто їздила на Land Rover на полювання Фото: Autocar

Єлизавета II, як і багато членів королівської сім'ї, була прихильницею автомобілів. Королева часто їздила на полювання, тому їй були потрібні витривалі та невибагливі позашляховики. Ними стали раритетні моделі Land Rover.

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Загалом в автопарку королівської сім'ї Великої Британії було безліч автомобілів Land Rover. Більшу частину з них становили оригінальні позашляховики перших поколінь.

Себастьян Феттель — Fiat 500

Себастьян Феттель часто їздить на Fiat 500 Фото: Autocar

Чотириразовий чемпіон світу серії "Формула-1" Себастьян Феттель володіє цілою колекцією швидких автомобілів. Серед них є суперкар Ferrari F40 і спорткар Nissan GT-R.

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На тлі інших автомобілів у колекції Себастьяна Феттеля виділяється непримітний раритетний хетчбек Fiat 500. Перегонник часто їздить на цьому авто у вільний від роботи час.

Раніше Фокус розповів, що американець зібрав нестандартну колекцію Ford Crown Victoria третього покоління.