"Кошмаромобиль" в действии: в ВСУ показали работу самодельной РСЗО на базе пикапа Nissan (фото)
Легкая РСЗО создана украинскими военными и волонтерами и установлена на пикап Nissan Navara NP300. Она высокомобильная и быстро разворачивается.
В Донецкой области удары по врагу наносит самодельная РСЗО. Ее смонтировали на шасси пикапа и назвали "Кошмаромобилем". Фото интересной техники опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.
Легкую РСЗО разработали и построили военные 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады вместе с волонтерами. Ее носителем стал старый рамный пикап Nissan Navara NP300.
В Nissan сняли грузовой кузов и установили на его месте специальную платформу с четырьмя направляющими от РСЗО "Град". Для устойчивости конструкции предусмотрены раскладные боковые упоры.Важно
Самодельная РСЗО имеет свои преимущества — она компактнее и маневреннее, чем "Град", и почти неуязвима для вражеских дронов. Она быстро разворачивается и может нанести внезапный удар. При наличии точных разведданных РСЗО способна нанести эффективное поражение вражеской технике и живой силе.
Подобные высокомобильные самодельные РСЗО уже появились в ряде подразделений ВСУ. Их конструкция может отличаться: иногда на шасси пикапов монтируют даже пусковые установки авиационных ракет класса "воздух-земля".
Также Фокус рассказывал, что в Украине в 2024 году планируют начать производство японских рамных пикапов для ВСУ.