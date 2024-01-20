"Кошмаромобіль" у дії: у ЗСУ показали роботу саморобної РСЗВ на базі пікапа Nissan (фото)

Легка РСЗВ створена українськими військовими та волонтерами і встановлена на пікап Nissan Navara NP300. Вона високомобільна та швидко розгортається.

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У Донецькій області ударів по ворогу завдає саморобна РСЗВ. Її змонтували на шасі пікапа та назвали "Кошмаромобілем". Фото цікавої техніки опублікували в Telegram-каналі Сухопутних військ України.

Легку РСЗВ розробили та збудували військові 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади разом із волонтерами. Її носієм став старий рамний пікап Nissan Navara NP300.

РСЗВ змонтували на шасі Nissan Navara NP300 Фото: GETTY IMAGES/GLOBAL IMAGES UKRAINE

У Nissan зняли вантажний кузов та встановили на його місці спеціальну платформу з чотирма направляючими від РСЗВ "Град". Для стійкості конструкції передбачені розкладні бічні упори.

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Саморобна РСЗВ має свої переваги – вона компактніша і маневреніша, аніж "Град", та майже невразлива для ворожих дронів. Вона швидко розгортається і може нанести раптового удару. За наявності точних розвідданих РСЗВ здатна нанести ефективного ураження ворожій техніці та живій силі.

Подібні високомобільні саморобні РСЗВ уже з'явилися у низці підрозділів ЗСУ. Їх конструкція може відрізнятися: подекуди на шасі пікапів монтують навіть пускові установки авіаційних ракет класу "повітря-земля".

Також Фокус розповідав, що в Україні у 2024 році планують почати виробництво японських рамних пікапів для ЗСУ.