Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто Російсько-українська війна

"Кошмаромобіль" у дії: у ЗСУ показали роботу саморобної РСЗВ на базі пікапа Nissan (фото)

рсзв пікап, саморобна рсзв, пікап Nissan
Фото: GETTY IMAGES/GLOBAL IMAGES UKRAINE | Саморобну РСЗВ назвали "Кошмаромобілем"

Легка РСЗВ створена українськими військовими та волонтерами і встановлена на пікап Nissan Navara NP300. Вона високомобільна та швидко розгортається.

Related video

У Донецькій області ударів по ворогу завдає саморобна РСЗВ. Її змонтували на шасі пікапа та назвали "Кошмаромобілем". Фото цікавої техніки опублікували в Telegram-каналі Сухопутних військ України.

Легку РСЗВ розробили та збудували військові 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади разом із волонтерами. Її носієм став старий рамний пікап Nissan Navara NP300.

рсзв пікап, саморобна рсзв, пікап Nissan Fullscreen
РСЗВ змонтували на шасі Nissan Navara NP300
Фото: GETTY IMAGES/GLOBAL IMAGES UKRAINE

У Nissan зняли вантажний кузов та встановили на його місці спеціальну платформу з чотирма направляючими від РСЗВ "Град". Для стійкості конструкції передбачені розкладні бічні упори.

Важливо
У Києві з'явився вінтажний американський пікап 60-х (фото)
У Києві з'явився вінтажний американський пікап 60-х (фото)

Саморобна РСЗВ має свої переваги – вона компактніша і маневреніша, аніж "Град", та майже невразлива для ворожих дронів. Вона швидко розгортається і може нанести раптового удару. За наявності точних розвідданих РСЗВ здатна нанести ефективного ураження ворожій техніці та живій силі.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Подібні високомобільні саморобні РСЗВ уже з'явилися у низці підрозділів ЗСУ. Їх конструкція може відрізнятися: подекуди на шасі пікапів монтують навіть пускові установки авіаційних ракет класу "повітря-земля".

Також Фокус розповідав, що в Україні у 2024 році планують почати виробництво японських рамних пікапів для ЗСУ.