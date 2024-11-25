425-сильный предок "Раптора": в США показали уникальный спортивный пикап Ford 60-х (фото)

Невзрачный пикап Ford F-100 XL оснащен большим 7,0-литровым V8 мощностью 425 сил. Авто планировали выпускать, однако оно осталось в единственном экземпляре.

В Чикаго на шоу винтажных спортивных авто Muscle Car and Corvette Nationals продемонстрировали необычный пикап Ford F-100 1964 года. Утилитарное авто превратили в настоящий спорткар. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Corner Classic Car Hunter.

Это авто можно назвать предком современного Ford F-150 Raptor. Его создали для драгрейсинга в компании Dearborn Steel Tubing, которая была подрядчиком Ford и производила спорткар Thunderbolt.

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Именно у Ford Thunderbolt позаимствовали большой 7,0-литровый V8 на 425 сил. К слову, этот двигатель ставили и на знаменитую Shelby Cobra 427. В паре с ним сначала работала 4-ступенчатая механическая КПП, а затем ее заменили на 3-ступенчатый автомат. Пикап получил боковой выхлоп и широкие задние шины.

Ford F-100 XL оснащен 7,0-литровым 425-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford планировал выпустить лимитированную партию таких авто под названием F-100 XL для участия в драгрейсинге, однако впоследствии проект закрыли и остался только один прототип. Его продали одному фермеру и до 2000-х об авто ничего не слышали.

60-летнее авто неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

После смерти владельца авто хранил его друг, который и решил показать этот раритет на публике. 60-летний пикап Ford F-100 XL сохранил родные краску и отделку салона.

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