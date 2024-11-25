425-сильний предок "Раптора": у США показали унікальний спортивний пікап Ford 60-х (фото)

Непоказний пікап Ford F-100 XL оснащений великим 7,0-літровим V8 потужністю 425 сил. Авто планували випускати, проте воно залишилося в єдиному екземплярі.

У Чикаго на шоу вінтажних спортивних авто Muscle Car and Corvette Nationals продемонстрували незвичний пікап Ford F-100 1964 року. Утилітарне авто перетворили на справжній спорткар. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Corner Classic Car Hunter.

Це авто можна назвати предком сучасного Ford F-150 Raptor. Його створили для драгрейсингу у компанії Dearborn Steel Tubing, яка була підрядником Ford та виготовляла спорткар Thunderbolt.

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Саме в Ford Thunderbolt запозичили великий 7,0-літровий V8 на 425 сил. До речі, цей двигун ставили і на знамениту Shelby Cobra 427. У парі з ним спочатку працювала 4-ступінчаста механічна КПП, а потім її замінили на 3-ступінчастий автомат. Пікап отримав боковий вихлоп та широкі задні шини.

Ford F-100 XL оснащений 7,0-літровим 425-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford планував випустити лімітовану партію таких авто під назвою F-100 XL для участі в драгрейсінгу, проте згодом проєкт закрили і залишився лише один прототип. Його продали одному фермеру і до 2000-х про авто нічого не чули.

60-річне авто непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Після смерті власника авто зберігав його друг, який і вирішив показати цей раритет на публіці. 60-річний пікап Ford F-100 XL зберіг рідні фарбу і оздоблення салону.

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