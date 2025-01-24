Мощность — до 830 сил: знаменитый спортивный Ford возвращается на рынок (фото)

Новый Shelby GT350 предлагают в версиях мощностью от 480 до 830 сил. Заряженный Ford Mustang стал агрессивнее на вид и получил антикрыло.

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В линейку Ford Mustang вернулся заряженный вариант Shelby GT350. Новое поколение знаменитого спорткара представили к его 60-летию и оно поступит в продажу до конца года. Об авто рассказали на сайте Shelby American.

Дизайн купе стал более агрессивным Фото: Shelby

За основу взяли новый Ford Mustang GT с 5,0-литровым V8. Мощность могут оставить на уровне стандартной модели (480 л. с.) или же добавить механический компрессор и увеличить отдачу до 810 сил.

Кроме того, установлен спортивный выхлоп. Можно выбрать 6-ступенчатую или 10-ступенчатую автоматическую КПП.

Сзади установлено антикрыло Фото: Shelby

Стандартный Shelby GT350 2025 отличается от купе Ford Mustang измененной решеткой радиатора, капотом с воздухозаборником, скромным обвесом, 20-дюймовыми дисками и задним антикрылом. Салон отделали дорогой кожей, а педали украсили накладками.

Экстремальный Shelby GT350 R Фото: Shelby

Кроме того, предложат экстремальную версию Shelby GT350 R с более массивным обвесом и большим антикрылом. Салон такого Ford Mustang отделан карбоном, а мощность компрессорного двигателя увеличили до 830 л. с. Авто получило каркас безопасности, регулируемую подвеску и улучшенные тормоза от Alcon.

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Всего выпустят 562 стандартных Ford Mustang Shelby GT350. Ровно столько же выпустили самых первых GT350 в 1965 году. Shelby GT350 R разойдется тиражом в 36 экземпляров.

Салон обшили дорогой кожей Фото: Shelby

Цена показы объявлена только для стандартной модели с 810-сильным мотором — 104 999 долларов. На авто будет действовать гарантия, а продавать его будут дилеры Ford.

Между прочим, на данный момент это не самый быстрый Ford Mustang 2025, ведь в линейке модели есть трековый вариант GTD.

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