Потужність — до 830 сил: знаменитий спортивний Ford повертається на ринок (фото)

Новий Shelby GT350 пропонують у версіях потужністю від 480 до 830 сил. Заряджений Ford Mustang став агресивнішим на вигляд та отримав антикрило.

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У лінійку Ford Mustang повернувся заряджений варіант Shelby GT350. Нове покоління знаменитого спорткара представили до його 60-річчя і воно надійде в продаж до кінця року. Про авто розповіли на сайті Shelby American.

Дизайн купе став агресивнішим Фото: Shelby

За основу взяли новий Ford Mustang GT із 5,0-літровим V8. Потужність можуть залишити на рівні стандартної моделі (480 к. с.) або ж додати механічний компресор і збільшити віддачу до 810 сил.

Крім того, встановлено спортивний вихлоп. Можна обрати 6-ступінчасту або 10-ступінчасту автоматичну КПП.

Ззаду встановлено антикрило Фото: Shelby

Стандартний Shelby GT350 2025 відрізняється від купе Ford Mustang зміненою решіткою радіатора, капотом з повітрозабірником, скромним обвісом, 20-дюймовими дисками та заднім антикрилом. Салон оздобили дорогою шкірою, а педалі прикрасили накладками.

Екстремальний Shelby GT350 R Фото: Shelby

Крім того, запропонують екстремальнішу версію Shelby GT350 R із масивнішим обвісом та більшим антикрилом. Салон такого Ford Mustang оздоблений карбоном, а потужність компресорного двигуна збільшили до 830 к. с. Авто отримало каркас безпеки, регульовану підвіску та покращені гальма від Alcon.

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Усього випустять 562 стандартних Ford Mustang Shelby GT350. Рівно стільки ж випустили найперших GT350 у 1965 році. Shelby GT350 R розійдеться накладом у 36 екземплярів.

Салон обшили дорогою шкірою Фото: Shelby

Ціна покази оголошена лише для стандартної моделі з 810-сильним мотором – 104 999 доларів. На авто діятиме гарантія, а продаватимуть його дилери Ford.

Між іншим, наразі це не найшвидший Ford Mustang 2025, адже в лінійці моделі є трековий варіант GTD.

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