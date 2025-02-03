1700-сильная легенда: тюнеры воссоздали спорткар из фильма "Угнать за 60 секунд" (фото)

Копию Ford Mustang Shelby Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд" создали с нуля. Спорткар получил 1700-сильный турбомотор, а его салон обшили дорогой кожей.

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Культовый Ford Mustang Shelby Eleanor 1967 года из фильма "Угнать за 60 секунд" получил современную версию. Знаменитое авто воссоздали в чешском тюнинг-ателье Mean Machine Garage. Об этом сообщается на его сайте.

Авто оснастили сверхмощным V8 твин-турбо

Копии Shelby Eleanor изготавливает ряд компаний. Обычно они дорабатывают старые Ford Mustang 1967 года, однако в Чехии решили построить авто с нуля: его кузов и шасси полностью новые. Проект назвали Hellenor. На создание авто ушло 5500 часов.

Hellenor внешне очень напоминает Ford Mustang из фильма "Угнать за 60 секунд" — имеет похожие обвес, задний спойлер и выпуклый капот. Первый экземпляр покрасили в зеленый цвет.

Салон украсили дорогой кожей

Салон Ford Mustang Eleanor сохранил знакомую компоновку, однако обшит дорогой кожей, которая используется в суперкарах Ferrari. Кроме того, установлены спортивные кресла и современные циферблаты приборов.

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Под капотом установлен 7,0-литровый V8, как и в оригинальном Shelby Eleanor, однако это совершенно новый двигатель. Его создала компания Nelson Racing Engines, которая разрабатывала мотор суперкара SSC Tuatara — самого быстрого серийного авто в мире.

Авто получило спортивные кресла

Восьмерка дополнена двумя турбинами и развивает 1200 л.с. на обычном бензине и 1700 л.с. — на гоночном. Пиковый крутящий момент составляет 1500 Н∙м.

В паре с двигателем работает 4-ступенчатый автомат. Кроме того, Ford Mustang Eleanor получил дисковые тормоза всех колес с шести поршневыми суппортами.

Кстати, недавно презентовали новый 830-сильный Ford Mustang Shelby.

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