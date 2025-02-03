1700-сильна легенда: тюнери відтворили спорткар із фільму "Викрасти за 60 секунд" (фото)

Копію Ford Mustang Shelby Eleanor із фільму "Викрасти за 60 секунд" створили з нуля. Спорткар отримав 1700-сильний турбомотор, а його салон обшили дорогою шкірою.

Related video

Культовий Ford Mustang Shelby Eleanor 1967 року із фільму "Викрасти за 60 секунд" отримав сучасну версію. Знамените авто відтворили в чеському тюнінг-ательє Mean Machine Garage. Про це повідомляється на його сайті.

Авто оснастили надпотужним V8 твін-турбо

Копії Shelby Eleanor виготовляє низка компаній. Зазвичай вони доопрацьовують старі Ford Mustang 1967 року, проте в Чехії вирішили побудувати авто з нуля: його кузов та шасі повністю нові. Проєкт назвали Hellenor. На створення авто пішло 5500 годин.

Hellenor зовні дуже нагадує Ford Mustang із фільму "Викрасти за 60 секунд" — має схожі обвіс, задній спойлер та випуклий капот. Перший екземпляр пофарбували в зелений колір.

Салон оздобили дорогою шкірою

Салон Ford Mustang Eleanor зберіг знайоме компонування, проте обшитий дорогою шкірою, яку використовують у суперкарах Ferrari. Крім того, встановлено спортивні крісла і сучасні циферблати приладів.

Важливо

Старий 60-річний Ford пішов із молотка за мільйон доларів (фото)

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8, як і в оригінальному Shelby Eleanor, проте це абсолютно новий двигун. Його створила компанія Nelson Racing Engines, яка розробляла мотор суперкара SSC Tuatara – найшвидшого серійного авто у світі.

Авто отримало спортивні крісла

Вісімка доповнена двома турбінами і розвиває 1200 к. с. на звичайному бензині та 1700 к. с. – на гоночному. Піковий крутний момент становить 1500 Н∙м.

У парі з двигуном працює 4-ступінчастий автомат. Крім того, Ford Mustang Eleanor отримав дискові гальма всіх коліс із шести поршневими супортами.

До речі, нещодавно презентували новий 830-сильний Ford Mustang Shelby.

Також Фокус писав про 800-сильний тюнінгований універсал Mercedes W123.