Семейный спорткар: культовый Nissan GT-R скрестили с универсалом (фото, видео)

Тюнинг Nissan Stagea превратил универсал в клон спорткара GT-R. Семейная модель оснащена 280-сильным V6 и спортивной подвеской.

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В Новой Зеландии создали необычный Nissan. В анфас он напоминает спортивное купе Nissan GT-R, однако является семейным универсалом. Об автомобиле рассказали на сайте Car Expert.

Нестандартный тюнинг Nissan выполнило ателье Tofu Auto Works, которое расположено в пригороде Окленда. За основу был взят универсал Nissan Stagea 2007 года, который создан на базе модели Skyline.

Авто получило полностью новую переднюю часть в стиле купе Nissan GT-R, которое вскоре снимут с производства. Кроме того, универсал занизили, расширили его крылья и установили новые колесные диски с низкопрофильной резиной.

Передняя часть выдержана в духе Nissan GT-R Фото: скриншот/YouTube

Силовой агрегат Nissan Stagea остался без изменений, ведь на 550-сильный двигатель Nissan GT-R у владельца не хватило денег. Автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 280 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП.

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Зато доработали ходовую Nissan Stagea. Универсал получил спортивную подвеску и улучшенные тормоза от купе Nissan 350Z.

Авто занизили, а его крылья расширили Фото: скриншот/YouTube

Тюнинг-кит для превращения Nissan Stagea в GT-R вскоре поступит в продажу. Его стоимость составит 6500 новозеландских долларов ($3800).

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