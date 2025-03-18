Семейный спорткар: культовый Nissan GT-R скрестили с универсалом (фото, видео)
Тюнинг Nissan Stagea превратил универсал в клон спорткара GT-R. Семейная модель оснащена 280-сильным V6 и спортивной подвеской.
В Новой Зеландии создали необычный Nissan. В анфас он напоминает спортивное купе Nissan GT-R, однако является семейным универсалом. Об автомобиле рассказали на сайте Car Expert.
Нестандартный тюнинг Nissan выполнило ателье Tofu Auto Works, которое расположено в пригороде Окленда. За основу был взят универсал Nissan Stagea 2007 года, который создан на базе модели Skyline.
Авто получило полностью новую переднюю часть в стиле купе Nissan GT-R, которое вскоре снимут с производства. Кроме того, универсал занизили, расширили его крылья и установили новые колесные диски с низкопрофильной резиной.
Силовой агрегат Nissan Stagea остался без изменений, ведь на 550-сильный двигатель Nissan GT-R у владельца не хватило денег. Автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 280 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП.
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Зато доработали ходовую Nissan Stagea. Универсал получил спортивную подвеску и улучшенные тормоза от купе Nissan 350Z.
Тюнинг-кит для превращения Nissan Stagea в GT-R вскоре поступит в продажу. Его стоимость составит 6500 новозеландских долларов ($3800).
Ранее Фокус рассказывал, что в Японии скрестили Nissan, Porsche и Maserati.
Также мы писали о 23-летнем Nissan Skyline GT-R без пробега.
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