Сімейний спорткар: культовий Nissan GT-R схрестили з універсалом (фото, відео)

Тюнінг Nissan Stagea перетворив універсал на клон спорткара GT-R. Сімейна модель оснащена 280-сильним V6 та спортивною підвіскою.

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У Новій Зеландії створили незвичний Nissan. В анфас він нагадує спортивне купе Nissan GT-R, проте є сімейним універсалом. Про автомобіль розповіли на сайті Car Expert.

Нестандартний тюнінг Nissan виконало ательє Tofu Auto Works, яке розташоване в передмісті Окленда. За основу взяли універсал Nissan Stagea 2007 року, який створено на базі моделі Skyline.

Авто отримало повністю нову передню частину в стилі купе Nissan GT-R, яке невдовзі знімуть із виробництва. Крім того, універсал занизили, розширили його крила та встановили нові колісні диски з низкопрофільною гумою.

Передня частина витримана в дусі Nissan GT-R Фото: скриншот/YouTube

Силовий агрегат Nissan Stagea залишився без змін, адже на 550-сильний двигун Nissan GT-R у власника не вистачило грошей. Автомобіль оснащений 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 280 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП.

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Зате доопрацювали ходову Nissan Stagea. Універсал отримав спортивну підвіску та покращені гальма від купе Nissan 350Z.

Авто занизили, а його крила розширили Фото: скриншот/YouTube

Тюнінг-кіт для перетворення Nissan Stagea на GT-R невдовзі надійде у продаж. Його вартість складе 6500 новозеландських доларів ($3800).

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