Mercedes-Benz прекратит выпуск самой дешевой модели: причины известны (фото)

Mercedes A-Class выпускается с 1997 года и является самой доступной моделью марки. Сейчас немецкий автопроизводитель больше заинтересован в выпуске более дорогих авто.

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Mercedes отказывается от модели A-Class — новое ее поколение не планируется. Эту информацию подтвердил технический директор немецкого концерна Маркус Шефер, сообщает сайт Carscoops.

Ранее уже стало известно, что в ближайшие месяцы прекратят выпускать седан Mercedes A-Class. Теперь же сообщается, что и хэтчбек снимут с производства после завершения жизненного цикла нынешнего поколения модели, то есть через 1-2 года.

Первый Mercedes A-Class дебютировал в 1997 году Фото: Mercedes-Benz

Маркус Шефер объяснил, что хэтчбек Mercedes-Benz A-Class пользуется спросом только на европейском рынке. Немецкий производитель планирует оптимизировать линейку и делать ставку на модели, которые популярны не только в Европе, но и в Китае и США.

К тому же, новая стратегия Mercedes-Benz делает ставку на более дорогие и роскошные модели, поскольку они более рентабельны — маржа на них выше.

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Впрочем, полностью от компактных моделей С-класса в Mercedes-Benz не отказываются. Совсем недавно дебютировал седан Mercedes CLA третьего поколения — именно он и заменит частично A-Class.

Напомним, что Mercedes A-Class выпускается с 1997 года и является самой доступной моделью марки. Первые его поколения были компактными минивэнами В-класса, однако постепенно авто эволюционировало в хэтчбек С-класса. Сейчас выпускают уже четвертое поколение Mercedes A-Class.

Между прочим, в этом году снимут с производства еще один хэтчбек С-класса — Ford Focus.

Также Фокус писал, что на рынок вернется знаменитый Jeep Willys.