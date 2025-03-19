Mercedes-Benz прекратит выпуск самой дешевой модели: причины известны (фото)
Mercedes A-Class выпускается с 1997 года и является самой доступной моделью марки. Сейчас немецкий автопроизводитель больше заинтересован в выпуске более дорогих авто.
Mercedes отказывается от модели A-Class — новое ее поколение не планируется. Эту информацию подтвердил технический директор немецкого концерна Маркус Шефер, сообщает сайт Carscoops.
Ранее уже стало известно, что в ближайшие месяцы прекратят выпускать седан Mercedes A-Class. Теперь же сообщается, что и хэтчбек снимут с производства после завершения жизненного цикла нынешнего поколения модели, то есть через 1-2 года.
Маркус Шефер объяснил, что хэтчбек Mercedes-Benz A-Class пользуется спросом только на европейском рынке. Немецкий производитель планирует оптимизировать линейку и делать ставку на модели, которые популярны не только в Европе, но и в Китае и США.
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К тому же, новая стратегия Mercedes-Benz делает ставку на более дорогие и роскошные модели, поскольку они более рентабельны — маржа на них выше.Важно
Впрочем, полностью от компактных моделей С-класса в Mercedes-Benz не отказываются. Совсем недавно дебютировал седан Mercedes CLA третьего поколения — именно он и заменит частично A-Class.
Напомним, что Mercedes A-Class выпускается с 1997 года и является самой доступной моделью марки. Первые его поколения были компактными минивэнами В-класса, однако постепенно авто эволюционировало в хэтчбек С-класса. Сейчас выпускают уже четвертое поколение Mercedes A-Class.
Между прочим, в этом году снимут с производства еще один хэтчбек С-класса — Ford Focus.
Также Фокус писал, что на рынок вернется знаменитый Jeep Willys.
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