Mercedes-Benz припинить випуск найдешевшої моделі: причини відомі (фото)

Mercedes A-Class випускають із 1997 року і він є найдоступнішою моделлю марки. Наразі німецький автовиробник більше зацікавлений у випуску дорожчих авто.

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Mercedes відмовляється від моделі A-Class – нове її покоління не планується. Цю інформацію підтвердив технічний директор німецького концерну Маркус Шефер, повідомляє сайт Carscoops.

Раніше уже стало відомо, що в найближчі місяці припинять випускати седан Mercedes A-Class. Тепер же повідомляється, що і хетчбек знімуть із виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління моделі, тобто за 1-2 роки.

Перший Mercedes A-Class дебютував у 1997 році Фото: Mercedes-Benz

Маркус Шефер пояснив, що хетчбек Mercedes-Benz A-Class користується попитом лише на європейському ринку. Німецький виробник планує оптимізувати лінійку і робити ставку на моделі, які популярні не лише в Європі, але й у Китаї та США.

До того ж, нова стратегія Mercedes-Benz робить ставку на дорожчі та розкішніші моделі, оскільки вони більш рентабельні – маржа на них вища.

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Утім, повністю від компактних моделей С-класу в Mercedes-Benz не відмовляються. Зовсім недавно дебютував седан Mercedes CLA третього покоління – саме він і замінить частково A-Class.

Нагадаємо, що Mercedes A-Class випускають із 1997 року і він є найдоступнішою моделлю марки. Перші його покоління були компактними мінівенами В-класу, проте поступово авто еволюціонувало в хетчбек С-класу. Наразі випускають уже четверте покоління Mercedes A-Class.

Між іншим, цьогоріч знімуть із виробництва ще один хетчбек С-класу — Ford Focus.

Також Фокус писав, що на ринок повернеться знаменитий Jeep Willys.